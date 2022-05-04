Знищені об’єкти культури мають бути відновлені коштом Росії, - ОП

Внаслідок збройної агресії Росії пошкоджено та зруйновано культурні об’єкти в 56 територіальних громадах у 13 регіонах України. Кожен знищений країною-агресором театр, музей чи школа повинні бути відбудовані її коштом.

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Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Олексій Дніпров під час брифінгу.

За його словами, за час російсько-української війни пошкоджено та зруйновано культурні об’єкти в 56 територіальних громадах у 13 регіонах України.

«Найбільших втрат і збитків наразі культурна інфраструктура зазнала в Донецькій та Луганській, Сумській і Миколаївській областях», – повідомив Олексій Дніпров.

Суттєвих руйнувань, як повідомили в ОП, зазнали й об’єкти культурної спадщини, серед яких заснована у XV столітті Святогірська лавра, де укривалися монахи та інші люди.

Нагадаємо, після російських окупантів у населених пунктах Харківщини та інших міст залишаються руїни та зруйновані інженерні комунікації.

Зокрема, на звільнених від російських окупантів територіях Харківської області зруйновано 90% приватних будинків, школи, дитячі садки, відсутні світло та газ.