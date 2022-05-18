Єврокомісія затвердила план повоєнної відбудови України

Європейська комісія затвердила план повоєнної відбудови України. Також ЄС планує надати Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, Україна та ЄС разом будуть відновлювати те, що зруйнували росіяни, за новими європейськими правилами.

"Європейська комісія затвердила план відбудови України! Вже зараз пропонується надати Україні 9 млрд євро макрофінансової допомоги. Це стане дуже суттєвою допомогою для нашої держави. В умовах, коли Росія хоче затягнути війну, наші європейські союзники демонструють, що ми точно не залишимося сам на сам з агресором", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Євросоюз буде спиратися на план, який розробляє українська Нацрада з питань повоєнного відновлення. Україна буде "власницею" процесу, але для максимальної прозорості та ефективності залучатимуть європейських партнерів.

План відбудови має чотири головні принципи:

відбудова всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою;

модернізація української держави та наших інституцій;

максимальна інтеграція України з ЄС в усіх сферах і напрямках;

економічна трансформація, в тому числі нові можливості для українського бізнесу.

Нагадаємо, Європейська комісія розробила стратегічний план щодо повоєнного відновлення України під назвою "Відбудувати Україну" на сотні мільярдів євро.

Відновлення зруйнованої війною інфраструктури України триватиме понад 10 років. Виділення коштів буде пов'язане із жорсткими умовами, такими як боротьба з корупцією та реформи українського уряду. Реформи мають наблизити країну до ЄС.