У ЄС розробили план повоєнного відновлення України

Європейська комісія розробила стратегічний план щодо повоєнного відновлення України під назвою "Відбудувати Україну" на сотні мільярдів євро. Документ має одержати схвалення ЄС 18 травня.

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Про це пише німецьке видання Sueddeutsche Zeitung.

Відповідно до проекту документа, відновлення зруйнованої війною інфраструктури України триватиме понад 10 років. Виділення коштів, як стверджується, буде пов'язане із жорсткими умовами, такими як боротьба з корупцією та реформи українського уряду. Реформи мають наблизити країну до ЄС.

При відновленні має діяти принцип "зробити краще, ніж було". Це означає, що нова інфраструктура та будинки мають бути спроектовані з урахуванням кліматичних вимог.

"Скільки потрібно грошей, поки що невідомо, але збитки від війни вже сягають сотень мільярдів євро", - зазначають у виданні.

Фінансовий внесок Європейського Союзу має надійти через нову програму бюджету ЄС. Країни-члени повинні надати Комісії плани реформ та інвестицій. Орган перевіряє їх, а потім затверджує гранти і позики з низькими відсотками, причому окремі транші прив'язуються до певних проміжних цілей, що досягаються.

Щодо пільгових кредитів Україні комісія пропонує фінансувати їх, взявши на себе нові борги. Потім держави-члени несуть спільну відповідальність щодо таких боргів ЄС.

Видання зазначає, що ця пропозиція є "вибухонебезпечною", оскільки деякі уряди ЄС, зокрема німецький, дуже критично ставляться до загальноєвропейського боргу.

Брюссель також наголосив на можливості використання конфіскованих російських активів для фінансування реконструкції України. Однак це питання вважається юридично чутливим.

Зазначимо, станом на 10 травня загальна сума прямої задокументованої шкоди інфраструктури України від дій російських військ становить понад $94,3 млрд або майже 2,8 трлн гривень.