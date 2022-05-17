В ЕС разработали план послевоенного восстановления Украины

Европейская комиссия разработала стратегический план по послевоенному восстановлению Украины под названием "Отстроить Украину" на сотни миллиардов евро. Документ должен получить одобрение ЕС 18 мая.

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Об этом пишет немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

Согласно проекту документа, восстановление разрушенной войной инфраструктуры Украины займет более 10 лет. Выделение средств, как утверждается, будет связано с жесткими условиями, такими как борьба с коррупцией и реформы украинского правительства. Реформы должны приблизить страну к ЕС.

При восстановлении должен действовать принцип "сделать лучше, чем было". Это означает, что новая инфраструктура и дома должны быть спроектированы с учетом климатических требований.

"Сколько нужно денег, пока неизвестно, но ущерб от войны уже достигает сотен миллиардов евро", — отмечают в издании.

Финансовый вклад Европейского Союза должен поступить через новую программу бюджета ЕС. Страны-члены должны представить Комиссии планы реформ и инвестиций. Орган проверяет их, а затем утверждает гранты и займы с низкими процентами, причем отдельные транши привязываются к определенным достигаемым промежуточным целям.

Относительно льготных кредитов Украине комиссия предлагает финансировать их, взяв на себя новые долги. Затем государства-члены понесут общую ответственность в отношении таких долгов ЕС.

Издание отмечает, что это предложение является "взрывоопасным", поскольку некоторые правительства ЕС, в том числе немецкое, очень критично относятся к общеевропейскому долгу.

Брюссель также упомянул о возможности использования конфискованных российских активов для финансирования реконструкции Украины. Однако этот вопрос считается юридически чувствительным.

Отметим, по состоянию на 10 мая общая сумма прямого задокументированного ущерба инфраструктуры Украины от действий российских войск составляет более $94,3 млрд или почти 2,8 трлн гривен.