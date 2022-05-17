ВВП Украины упадет на 30% при затяжной войне до конца года, — Фиала

В 2022 году ВВП Украины упадет на 30% при условии затяжной войны до конца года. При перемирии и возможном открытии портов – на 22-25%.

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Такие оценки озвучил глава Dragon Capital Томаш Фиал, передает Интерфакс-Украина.

"Это будет большой удар по экономике — ее потери будут составлять 30% ВВП, если не будет перемирие и война будет длиться весь год. А если будет перемирие, то мы прогнозируем спад экономики на 20%", - сказал он в ходе Global Outlook: Economic Frontline, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией во вторник, 17 мая.

Фиала также отметил, что определенная девальвация будет, но не "слишком драматична". Инфляция в Украине ожидается на уровне 20% в 2022 году. Он добавил, что компания не ожидает в этом году возвращения своих инвестиций. В ближайшее время компания планирует повысить зарплаты после их снижения в результате полномасштабной войны России против Украины.

"Три наших состава попали под бомбежку и почти полностью сгорели", – рассказали Фиала.

Напомним, Европейская комиссия снизила прогнозы по росту экономики в Европейском союзе и еврозоне на ближайшие два года с 4% до 2,7%.