У Єврокомісії розповіли, якими будуть інфляція та зростання ВВП для Європейського союзу

Європейська комісія знизила прогнози зростання економіки у Європейському союзі та єврозоні на найближчі два роки з 4% до 2,7%.

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Про це йдеться у весняній доповіді Єврокомісії.

Так, ВВП ЄС та єврозони цього року збільшиться лише на 2,7%, хоча ще взимку цей показник становив 4%. У 2023 році тепер очікують зростання на 2,3% замість 2,8%. При цьому світова економіка за тим самим прогнозом зростатиме на 3,2% у 2022 та на 3,5% у 2023 роках.

Основний удар по світовій економіці та економіці ЄС завдадуть ціни на енергоносії. Ще однією проблемою стануть збої в ланцюжках поставок, спричинені війною в Україні та заходи щодо стримування COVID-19 у регіонах Китаю.

Погіршила Європейська комісія та прогноз інфляції – зростання цін у єврозоні буде 6,1% замість "зимових" 3,5%. У 2023 році інфляція сповільниться до 2,7%, однак її пікове значення становитиме 6,9% — такий прогноз в ЄК дають на другий квартал 2022-го.

Нагадаємо, у березні 2022 року в Україні зростання споживчих цін прискорилося до 4,5%. У лютому цей показник становив 1,6%, у січні – 1,3%, у грудні – 0,6%. У річному вимірі за підсумками березня цього року інфляція зросла до 13,7% із 10,7% за підсумками лютого та 10% – за підсумками січня.

Базова інфляція за підсумками березня також збільшилася до 3,8% з 1% у лютому та 0,1% – у січні. У річному вимірі вона збільшилася до 10,5% з 8,2% за підсумками лютого та на 7,6% – за підсумками січня.