В Еврокомиссии рассказали, какими будут инфляция и рост ВВП для Европейского союза

Европейская комиссия снизила прогнозы роста экономики в Европейском союзе и еврозоне на ближайшие два года с 4% до 2,7%.

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Об этом говорится в весеннем докладе Еврокомиссии.

Так, ВВП ЕС и еврозоны в нынешнем году увеличится всего на 2,7%, хотя еще зимой этот показатель составлял 4%. В 2023 году теперь ожидают роста на 2,3% вместо 2,8%. При этом мировая экономика по тому же прогнозу будет расти на 3,2% в 2022 и на 3,5% в 2023 годах.

Основной удар по мировой экономике и экономике ЕС нанесут цены на энергоносители. Еще одной проблемой станут сбои в цепочках поставок, вызванные войной в Украине и меры по сдерживанию COVID-19 в регионах Китая.

Ухудшила Европейская комиссия и прогноз инфляции — роста цен в еврозоне будет 6,1% вместо "зимних" 3,5%. В 2023 году инфляция замедлится до 2,7%, однако пиковое ее значение составит 6,9% — такой прогноз в ЕК дают на второй квартал 2022-го.

Напомним, в марте 2022 года в Украине рост потребительских цен ускорился до 4,5%. В феврале этот показатель составлял 1,6%, в январе — 1,3%, в декабре — 0,6%. В годовом измерении по итогам марта этого года инфляция выросла до 13,7% с 10,7% по итогам февраля и 10% – по итогам января.

Базовая инфляция по итогам марта также увеличилась до 3,8% с 1% в феврале и 0,1% – в январе. В годовом измерении она увеличилась до 10,5% с 8,2% по итогам февраля и на 7,6% – по итогам января.