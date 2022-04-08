В марте 2022 года инфляция в Украине выросла до 4,5%, за год — до 13,7% – Госстат

Из-за войны в Украине увеличилась инфляция. В годовом измерении она достигла 13,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистика.

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В марте 2022 года в Украине рост потребительских цен ускорился до 4,5%. В феврале этот показатель составлял 1,6%, в январе — 1,3%, в декабре — 0,6%.

В годовом измерении по итогам марта этого года инфляция выросла до 13,7% с 10,7% по итогам февраля и 10% – по итогам января.

Базовая инфляция по итогам марта также увеличилась до 3,8% с 1% в феврале и 0,1% – в январе. В годовом измерении она увеличилась до 10,5% с 8,2% по итогам февраля и на 7,6% – по итогам января.

По итогам первого квартала 2022 года инфляция составила 7,6%, базовая – 4,9%.

К началу полномасштабного военного вторжения российских войск украинская экономика, несмотря негативные влияния волн пандемии коронавируса и мирового энергетического кризиса, сумела восстановиться до уровня 4 квартала 2019 года.

Война в Украине повлияла также на экономику европейских стран. В марте 2022 года инфляция в еврозоне ускорилась до 7,5% в годовом измерении, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдения.



