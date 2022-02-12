Между РФ и США. Какой курс ожидать от доллара и евро на фоне инфляции в Штатах и учений по обе стороны Украины

На сегодняшний день давление на гривню влекут за собой безрезультатные итоги встречи нормандской четверки, а также военных учений РФ, проводимых в акватории Черного и Азовского морей, в результате которых существенно ограничено, а в некоторых местах полностью, заблокировано судоходство.

Как утверждает в комментарии Delo.ua руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, это может сказаться на экономической активности страны и приостановлении экспорта. Новости о возможном военном вторжении продолжают привлекать внимание инвесторов.

Наш рынок также находится под влиянием мировых тенденций, в частности, рекордной инфляции США. Накануне стало известно, что в январе она ускорилась до 7,5%. Такие темпы роста цен уже переформатировали ожидания рынка по шагам ФРС по повышению ставки.

Уже в марте ожидается рост ставки на 50 п.п. и регулятор может провести несколько раундов ее повышения до конца года. Таким образом, в ожидании более жестких шагов ФРС доллар получил поддержку инвесторов, усилив отток капитала с развивающихся рынков.

"Для Украины фиксируется возобновление роста доходности еврооблигаций (пока незначительное) и сохраняется отток капитала с ОВГЗ. С начала февраля из гривневых облигаций нерезиденты вывели 2,4 млрд грн, с начала года – 13,5 млрд грн", – обращает внимание Шевчишин.

Сдерживает давление на гривну низкая деловая активность, вызванная высокими темпами заболеваний COVID-19. Этот фактор сдерживает активность населения.

"Теплый февраль активизирует аграриев, которым необходимо готовиться к посевной, для чего заводят валюту. На фоне имеющихся тенденций гривна может колебаться в диапазоне 27,95-28,1 грн/$. В случае активизации нерезидентов давление на гривну усилится", -- добавляет эксперт.

Он прогнозирует, что на этой неделе в случае роста геополитического напряжения и оттока капитала нерезидентов из страны гривна может находиться в диапазоне 27,9-28,5 грн/$. Откатки курса будут использоваться для покупок. В свою очередь НБУ постарается сглаживать колебания.

Впрочем, аналитик Roboforex Андрей Гойлов смотрит на ситуацию более оптимистично. В комментарии нам он предположил, что на будущей неделе гривна укрепится до 27,8 грн/$. А евро, по его словам, ослабнет до 31,65 грн/€.

Гойлов отдельно учитывает фактор инфляции не только в США, но и в Украине. Госстат сообщил, что потребительская инфляция в Украине по итогам января составила 10% в годовом исчислении. Быстрее всего росли цены на овощи (20,5%), а вот стоимость одежды и обуви снизилась (-5,7%).

"Таким образом, инфляция в январе не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, однако это давление остается значительным прежде всего из-за реализации вторичных факторов роста производственных затрат и высоких цен на энергоносители" , — говорит Гойлов.

В этом случае НБУ будет вынужден повысить учетную ставку уже на следующем заседании.