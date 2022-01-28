Не только мясо. Какие продукты первыми будут дорожать до конца года

Эксперты утверждают – больше всего пострадают продукты с низкой добавленной стоимостью в производстве

Согласно обновленным прогнозам Национального банка Украины, к концу 2020 года инфляция составит 7,7%. По заверениям экспертов, на самом деле речь идет о том, что главным образом подорожают социальные продукты и коммунальные услуги.

В первую очередь подорожают продукты с низкой добавленной стоимостью, говорит в беседе с Delo.ua глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

"Чем сложнее производство продукции, тем медленнее растет на нее цена. Она слишком зависит от потребительского спроса. Например, речь идет о кондитерских изделиях. Там большой технологический цикл. Зависимость между спросом и ценой там крайне эластична" , - утверждает эксперт.

Тот же принцип касается, например, консервов. И действительно, можно легко заметить, что в прошлом году подорожали наиболее стремительно яйца, куриное мясо, гречка, сахар и т.д. – продукты с малым технологическим циклом переработки.

"К тому же производители социальных продуктов "привязывают" стоимость к ценам на внешних рынках. Если иностранцы будут платить дороже, то таким предпринимателям ничего не мешает перейти на них. Поэтому здесь они продают по ценам, по которым могут продавать за границей" , - говорит он.

Именно с учетом неравномерной покупательной способности среди граждан эксперт скептически относится к любым показателям и прогнозам инфляции.

"Это – средняя температура по палате. Если брать индекс потребительских цен, то мы должны учитывать, что у нас есть несколько социальных групп потребителей. Структура потребления у них разная. Следовательно, и рост цен в этих группах будет отличным" , – убежден Кушнирук.

Впрочем, с другой стороны, государство все-таки вынуждено будет вливать серьезные средства для торможения ситуации с ценами и погашения общественного напряжения. В частности, об этом говорит директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендин.

"Во всем цивилизованном мире государства помогают малоимущим слоям населения. Американцы выделяют ежегодно по $ 90 млрд для раздачи продуктов питания. Они только миллиард выделили для удешевления газа для собственной перерабатывающей промышленности" , – обращает внимание он.

Европейцы уже устанавливают нулевую ставку НДС на продукты. Украина же, подчеркивает Пендзин, "изобрела ноу-хау" – удешевить стоимость продуктов за счет бизнеса, вводя ограничение торговой надбавки. Это, считает эксперт, шаг в никуда. Бизнес еле дышит и так.

"Государству не обойти выделение минимум 50-60 млрд грн на удешевление продуктов для бедных. Если этого не произойдет, то стоит ожидать голодных бунтов. В Украине бизнес будет продавать продукты по ценам в других странах. Но там люди хотя бы защищены бюджетными дотациями" , - соглашается с Кушнируком Олег Пендин.

Напомним, на прошлой неделе правление Национального банка Украины пересмотрело прогнозы по инфляции и пришло к выводу, что к концу 2022 года она составит 7,7%. И это при том, что в предварительном прогнозе регулятора речь шла о 5%. Опрошенные нами инвесткомпании с такими ожиданиями согласились.