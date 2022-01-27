В Украине мясо резко подорожает на 50%: когда и почему подскочат цены

С конца марта 2022 года ожидается поднятие цен на все виды мяса — это результат систематического подорожания зерновых с ноября 2020 года. Вдобавок экспорт курятины увеличится, а импорт свинины, наоборот, уменьшится.

Одновременный дефицит курятины и свинины вызовет поднятие цен на мясо как минимум на 50%. Об этом исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли" Николай Бабенко рассказал Delo.ua.

"Причина роста цен на курятину, свинину, а также яйца, крупы, муку, хлеб была заложена еще в ноябре 2020 года — это рост цен на зерновые в Украине и мире. Подорожание произошло в конце 2020 года, когда птицеводство и свиноводство уже сформировали запасы зерновых на 2021 год, и поэтому рост цен на мясо в 2021 году был незначительным, и то только на курятину", — пояснил эксперт.

Избыток курятины из-за утраты части экспорта в 2021 году был одним из факторов сдерживания роста цен. По словам Бабенко, фактически из-за дефицита или профицита курятины на внутреннем рынке можно регулировать цены на все виды мяса в Украине. А вот со свининой так сделать нельзя, потому что экспорта свинины практически нет.

"Украинская свинина одна из самых дорогих в Европе. Например, живые свиньи в Польше, Германии, Дании, Нидерландах в январе стоили 30-35 грн/кг, а в Украине 45 грн/кг. И даже по самым высоким в Европе ценам на свиней украинское свиноводство обеспечивает только 90% потребления, а 10% у нас — импорт", — рассказал исполнительный директор ассоциации "Мясной отрасли", объясняя одну из причин низкого экспорта свинины.

Как рост цен на газ ударил по мясной отрасли

Первая причина ближайшего резкого подорожания мяса и мясных продуктов — это рост цен на зерновые, корма для животных и птицы. Ведь корма в себестоимости свиней и кур занимают 70-80%. Вторая причина – рост цен на газ и электроэнергию.

"Здесь больше всего чувствительны к росту цен на газ птицеводы, особенно зимой, следующие предприятия мясной отрасли, особенно у кого углублена переработка, третьи – свиноводы", — отметил Николай Бабенко.

Эксперт подытожил, что без вмешательства правительства, без стимулирования развития украинского пищепрома ситуация со скачками цен на мясо станет неконтролируемой.

Стоит отметить, что по данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", цены на мясо в Украине не перестают расти в последнее время, хоть и достаточно плавно.

В частности, на начало января 2022 года стоимость свинины по сравнению с январем 2020 года повысилась на 6,8%, до 123,75 грн/кг.

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в первом полугодии 2022 года сохранится тенденция повышения цен на основные виды мяса, как минимум, на 15-20 %.