Говядина становится для украинцев деликатесом: цены бьют рекорды

Говядина как один из популярных мировых видов мяса становится все более недоступной в рационе потребления украинцев из-за долговременной тенденции к снижению поголовья крупного рогатого скота и ценовой политики.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

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По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 октября в стране насчитывается 3,1 млн голов (в том числе 1,6 млн коров), что на 6,7% меньше, чем в прошлом году.

Численность поголовья КРС в Украине демонстрирует сокращение на протяжении многих лет, что ставит под вопрос функционирование отрасли в будущем.

Так, за годы независимости Украины поголовье крупного рогатого скота сократилось в общей сложности на 88% (!), отметили в УКАБ.

В целом среднестатистический украинец потребляет за год 53,8 кг мяса, 15% из которого говядина, но со стремительным повышением цен этот процент будет уменьшаться.

В частности, с начала 2021 года средние цены на изделия из говядины продемонстрировали следующий рост (цены по состоянию на 25 октября):

· гуляш из говядины подорожал на 40%, до 230,28 грн/кг;

· ребра — на 44%, до 140,48 грн/кг;

· вырезка из говядины — на 28%, до 255 грн/кг.

Напомним, по прогнозам УКАБ, до конца года рост цен на курятину составит 5-10%. Эксперты объясняют это ростом цен на комбикорм и увеличением налоговой нагрузки на производителей.