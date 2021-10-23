До конца года рост цен на курятину может составить до 15% — УКАБ

По прогнозам Украинского клуба аграрного бизнеса, до конца года рост цен на курятину составит 5-10%, а в случае принятия законопроекта № 5600 стоимость мяса увеличится на 10-15%.

Об этом сообщили аналитики УКАБ.

Так, с начала 2020 года цены на зерновые культуры (пшеницу и кукурузу) выросли на 50-60%, что спровоцировало подорожание комбикормов и, соответственно, рост цен на курятину на 20%. При этом соотношение спроса и предложения не позволило производителям курятины резко повысить цены.

До конца текущего года также стоит ожидать рост цен на курятину на 5-10% из-за того, что стоимость кормов не снижается. И на 10-15% курятина может подорожать, если примут "ресурсный" законопроект № 5600, который предусматривает перевод предприятий, занимающихся производством продукции птицеводства, с 4 группы единого налога на уплату налога на прибыль, поскольку это влечет за собой увеличение налоговой нагрузки производителей.

"В таких условиях украинским производителям курятины действительно становится сложно вести хозяйственную деятельность, и впервые за долгое время мы наблюдаем сокращение промышленного производства мяса птицы. За 9 месяцев 2021 года было произведено на 3% меньше мяса птицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — комментирует аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Напомним, что в США начали выпускать наггетсы из искусственной курятины.

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