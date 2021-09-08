Потребрынки 1 час назад

В США начали выпускать наггетсы из искусственной курятины

Наггетсы Impossible Foods приготовлены с использованием соевого белка и подсолнечного масла

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Американская компания Impossible Foods запустила новый продукт — куриные наггетсы, сделанные из растительных компонентов.

Как сообщает CNBS, наггетсы Impossible Foods приготовлены с использованием соевого белка и подсолнечного масла.

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Их структура скрепляется за счет метилцеллюлозы (используется в мороженом, соусах и джемах), а также пищевого крахмала.

Кроме этого, при производстве продукта используется смесь трав и специй, а также мука.

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По данным издания, в новом продукте Impossible Foods отсутствует гем — ингредиент из генетически модифицированных дрожжей, запрещенный в Китае и Евросоюзе.

При этом Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешает его использовать.

Наггетсы Impossible Foods сначала станут доступны в американских заведениях общепита, а позднее их начнут продавать ритейлеры, в частности Walmart.

В этом году компания планирует сделать наггетсы доступными более чем в 10 тысячах магазинов. Пакет примерно с 20 наггетсами будет стоить $7,99.

Ранее сообщалось, что компания Mosa Meat (Нидерланды), которая с 2013 года разрабатывает "мясо из пробирки", намерена в 2021 году получить разрешение регулирующих органов на свою продукцию.

Перед этим стало известно, что в ближайшие 2 года на рынке Европейского Союза может появиться синтетическое мясо.

Напомним, Сингапурский государственный инвестфонд Temasek, а также Билл Гейтс и гонконгский миллиардер Ли Кашин профинансируют стартап Impossible, занимающийся производством альтернатив мясу из растительного сырья.

Источник фото: Depositphotos

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