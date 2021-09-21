Из-за резкого подорожания корма для сельхоз животных мясо этой осенью прибавит в цене

Традиционно, стоимость кормов для сельхозживотных растет параллельно росту цен на зерновые и масличные культуры. Они за последний год увеличились почти вдвое, в свою очередь корма, предназначенные для сельскохозяйственных животных, подорожали в среднем на 68-84% в зависимости от ингредиента.

Для производителей мяса подорожание корма означает увеличение себестоимости производства, ведь затраты на откорм для некоторых видов составляют до 70% себестоимости. Они вынуждены повышать цену мяса для конечного потребителя, но получается не очень, ведь цена регулируются рынком, а не себестоимостью. Поэтому Delo.ua выяснили, что спровоцировало резкий рост, вернутся ли цены вспять, но главное — какое мясо подорожает в Украине больше, меньше и настолько.

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Почему подорожали корма

За последний год (сентябрь 2021 в сравнении с сентябрем 2020 года) цены на основные компоненты кормов выросли минимум на треть. Например, пшеница +32%, кукуруза +25%, ячмень +27%, шрот соевый +26%, шрот подсолнечника +26%. Основная причина роста цен на эти культуры — повышенный спрос на мировом рынке на зерновую и масличную группу.

Технолог по свиноводству AVA Group и эксперт Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно отметила, что на рост стоимости ингредиентов для кормопроизводства в 2020-2021 году влияло несколько сразу несколько факторов — повышение мировых цен на компоненты, неурожай, пандемия коронавируса, подорожание логистических перевозок и прочее.

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В Ассоциации свиноводов Украины рассказали, что подорожание сырья для кормов началось в октября прошлого года, причем после сбора нового урожая цены не только не снизились, но продолжают расти и сейчас.

Например, сегодня семена подсолнечника и сои дорожают из-за того, что уборочная кампания затягивается, а на рынке на них высокий спрос. А вот цены на фуражную пшеницу и ячмень наоборот просели — из-за того, что их меньше закупали экспортеры.

Не изменилась в цене только кукуруза — производители сейчас больше заняты сбором урожая и меньше торговлей, а у трейдеров достаточно зерновых, чтобы выполнять контракты на ближайшие несколько месяцев. Однако, по прогнозам, к середине осени даже она может подорожать.

Свинина не подорожает — из-за времени года

По словам Ольги Махно, в начале 2020 года цены на зерновую и белковую группу — основные компоненты для производства комбикормов для свиней, выросли на 20-40%. Соответственно, значительно увеличилась себестоимость производства. Но к подорожанию продукта это не привело — закупочные цены на свинину до августа месяца этого года были в пределах 41-45 грн / кг — на той же отметке, что и год назад.

По словам Махно, малому и среднему производителю на рынке из-за этого удержаться сложно — некоторые свинокомплексы вынуждены закрываться, а поголовье вырезать. Поэтому в ближайшее время общее поголовье свиней в Украине может сократиться, а значит и цены на мясо могут пойти вверх- на 5-10%.

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В ассоциации свиноводов Украины считают иначе — подорожания по их прогнозам пока можно не ждать. В ведомстве объясняют — затраты на корм составляют до 75% себестоимости производства свинины, поэтому его нынешнее подорожание привело к увеличению себестоимость производства свинины в среднем на 25-30% — до 37-39 грн/кг без НДС в первой половине текущего года. Но к росту розничных цен это, тем не менее, не привело.

Так, по данным АСУ, в период с января по август 2020 года средняя стоимость свинины составляла 128,5 грн/кг, а в такой же период год назад — 127,5 грн/кг. Поэтому, если розничные цены в этот период и подрастали, то совсем незначительно и эпизодически.

В Ассоциации полагают, что в ближайшее время эта тенденция сохраниться и каких-либо существенных подорожаний в этой товарной категории не будет. "Осенью традиционно производственные процессы нормализуются, то есть восстанавливаются темпы роста свиней, а спрос на свинину восстанавливается до нормального и уже не достигает пиков, как весной и летом", — подытожили в АСУ.

Курятина: +5% из-за аминокислот

Эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов Украины Ирина Бойко рассказала Delo.ua, что сейчас в Украине расходуют еще старые запасы кормов для птицы. Плюс начался сбор нового урожая, поэтому рынок сырья для кормопроизводства насыщен, а значит, предпосылок к значительному росту цен нет.

Картину омрачает стоимость незаменимых аминокислот, которые обязательно добавляются в корма, ведь организм птицы не может их синтезировать самостоятельно. На сегодня они не только подорожали, но и достигли максимальной отметки с 2016 года. Аминокислоты дорожают из-за увеличения себестоимости их производства, влияния пандемии и подорожания контейнерных перевозок из Китая.

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За последние полтора месяца аминокислоты прибавили в стоимости около 20%, белковое сырье держит высокую цену, а зерновая демонстрирует среднюю тенденцию подорожания.

Из-за этого, по словам Ирины Бойко, в августе-сентябре корма для птицы подорожали в среднем на 5%. Поэтому закупочная цена цыплят-бройлеров увеличилась до 42 грн/кг. А охлажденной тушки на перерабатывающих заводах — до 60 грн/кг.

Если новый урожай сои и подсолнечника даст удешевление белковой группы, то она компенсирует общее подорожание другого сырья и цены на корма для животноводства ближайшее время не поменяются.

Производители говядины ждут снижения цен на корм

По мнению эксперта по крупному рогатому скоту Ассоциации животноводов Украины Ольги Лозы, причина подорожания кормов для животных — изменения цены на зерновые и протеиновые с сентября 2020-го по сей день.

"В прошлом году причиной подорожания ингредиентов (ячменя, пшеницы, кукурузы, подсолнечника, сои) стала низкая урожайность. Но в этом году мы рассчитываем на другую картинку", — рассказывает Лоза.

По состоянию на середину сентября текущего года, в Украине обмолочено только 344 тысячи га подсолнечника или 5% площадей, из которых собрано 715 тысяч тонн с урожайностью 2,08 тонн/га. При этом урожайность в центральных и западных регионах значительно выше, поэтому прогноз в 17,5 млн тонн выглядит реально и значительно превышает прошлогодний результат.

Однако даже в случае, если сырья для кормов будет предостаточно, рассчитывать на значительное снижение их стоимости не стоит.

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"Снижение стоимости кормов мы прогнозируем не более, чем на 20-25%. Слабое мировое производство масличных культур увеличивают закупочные цены на сою, рапс и подсолнечник, а это значит, что производители не будут значительно снижать цену", — отметила Ольга Лоза.

Что повлияло на стоимость мяса помимо сельхозкормов

В этом году на производителей свинины ощутимо подействовали изменение системы налогообложения. Так, с 1 августа ставка НДС при операциях по поставкам свиней возросла с 14% до 20%. Соответственно рыночная цена живца с учетом НДС ощутила эти изменения.

"За счет этого сложилась неоднозначная ситуация: для свиноводов-плательщиков НДС и по цепи реализации свинины с НДС (переработка и ритейл) ничего не изменилось. В августе наблюдалось подорожание до 3% за счет сезонного спроса. А вот домохозяйства, незарегистрированные производители (доля нелегального рынка свинины оценивается почти в 30%) и предприятия, которые НДС не платят, получили возможность повысить цену реализации с рыночной НДС. Это привело к росту цены на прилавке, прежде всего на базарах и небольших мясных магазинчиков", — комментируют в АСУ.

При этом, по состоянию на начало 2021 года в сравнении с предыдущим годом в Украине наблюдалось сокращение поголовья практически всех видов скота: КРС — 7%, овцы — 5%, кони — 10%, птицы — 9%. Исключение составляет только поголовье свиней, которое увеличилось на 3%.

Так, по данным УКАБ, за первое полугодие 2021 года промышленные предприятия было произвели на 13% меньше говядины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что привело к росту цен на этот продукт на 28%.

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Delo.ua уже писали о сокращения поголовья крупного рогатого скота до конца 2021 года, из-за чего молочная продукция в Украине может подорожать в среднем на 2%, так как существующих программ господдержки фермеров и импорта коров уже не достаточно.

При этом в первом квартале 2021 года, ​​Украина существенно нарастила импорт крупного рогатого скота, когда удалось импортировать на 17,9 млн гривен, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Ассоциации производителей молока отметили, что импорт этих животных поможет улучшить генетику коров, особенно когда в фермерских хозяйствах сокращается поголовье.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua