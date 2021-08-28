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АПК 50 минут назад

Эксперты прогнозируют до конца 2021 года рост стоимости молочной продукции (ИНФОГРАФИКА)

У украинских фермеров существенно сокращается поголовье коров, что привело к падению объемов молока, сданных ими на переработку. И даже закупка новых коров пока ситуацию не спасает — конечные цены на продукцию вскоре могут подрасти.

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

До конца 2021 года молочная продукция может подорожать в среднем на 2%, так как существующие программы господдержки фермеров и импорт коров уже не справляются с масштабами сокращения их поголовья у фермеров.

Об этом бизнес-порталу Delo.ua сообщил аналитик "Ассоциации производителей молока" Владимир Андриец. 

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По его словам, удорожанию готовой молочной продукции способствует увеличение себестоимости производства молочных товаров и продуктовая инфляция. Он подчеркивает — проблема постоянная, а сезонность может ее только усиливать. И особых предпосылок для стабилизации ценового роста нет.

"Несмотря на то, что в промышленном секторе за последние полгода отмечается постепенное наращивание поголовья коров, оно не перекрывают темпы сокращения коров в домохозяйствах. Поэтому в ближайшей перспективе стабилизации в целом по отрасли не ожидается", — отметил Владимир Андриец. 

В первом полугодии 2021 года переработчики молока недополучили сырья от фермеров. Так, на переработку поступило 1610,9 тыс тонн молока, что на 11,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Этому способствовало, главным образом, сокращение поголовья коров, причем в домашнем секторе. Хотя в структуре всего молочного сырья, это молоко занимает долю в 17,3%, его сокращение оказалось настолько масштабным, что вызвало дефицит. 

К другим факторам сырьевой проблемы, хоть и в значительно меньших масштабах, эксперты относят погодные условия. В текущем году достаточно долго держалась жаркая погода, что в свою очередь серьезно снизило производительность коров в этот период.

Что может спасти ситуацию

По словам эксперта, самым быстрым методом стабилизации является импорт коров или нетелей. В текущем году он даже усилился, но такие темпы все-равно не перекрывают отрицательную динамику сокращения поголовья коров у фермером.

Другим видом стимула может стать долгосрочная программа господдержки фермеров. Сейчас уже разработаны и действуют эффективные программы поддержки, однако объемы помощи существующий дефицит не перекрывают  — их недостаточно.

"Переработчики могут лишь частично компенсировать такой объем дефицита путем импорта сливочного масла или сливок жидких. Но только в том случае, если стоимость импорта будет невысокой и с минимально приемлемой маржинальностью таких операций. Дефицит молока на внутреннем рынке компенсируется преимущественно импортом готовой молочной продукции, которая сразу же реализуется в продуктовых сетях", — резюмирует аналитик "Ассоциации производителей молока" Андриец.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

Источник фото: Depositphotos

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