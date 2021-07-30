Украина наращивает экспорт мороженого, несмотря на падение надоев молока

В январе-мае производство мороженого в Украине составило 61,6 тысячи тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

По данным Ассоциации украинских производителей "Мороженое и замороженные продукты", крупнейшими регионами-производителями мороженого в Украине являются Житомирская (54,1% от общего объема производства за пять месяцев), Харьковская (18,5%), Днепропетровская (11,2%), Львовская (5,6%) и Кировоградская (4,5%) области.

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Отмечается, что в Украине производится более 900 видов мороженого. Структура ассортимента такова: с комбинированным составом — 55,4%, пломбир — 22,4%, сливочное — 11,3%, молочное — 1,8%, плодово-ягодное — 9,1%.

Наиболее популярным в Украине остается классический пломбир — как в индивидуальной, так и семейной упаковке (его покупают более 80% населения). Вторым по частоте покупок выступает мороженое с фруктовыми добавками (его покупают около 40%).

Украинцы чаще всего покупают мороженое в вафельном стаканчике. Вторым по популярности мороженым является эскимо на палочке. Кроме того, постепенно растет число покупателей органического мороженого. Также в числе трендов последних лет — рост продаж мороженого на развес на улице и увеличение спроса на мороженое в большой упаковке — от 0,5 до 2 кг.

В свою очередь экспорт украинского мороженого в январе-апреле вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, составив 2300,9 тонны. Годовой же экспорт увеличился за предыдущие четыре года в полтора раза — с 4464,2 тонны в 2016 году до 6743 тонн в 2020 году.

По данным профильной ассоциации, сегодня украинское мороженое экспортируется в более чем 50 стран мира. Больше всего его продают в Молдову, Китай, Израиль, Болгарию, Литву и Чехию. В страны Евросоюза за четыре месяца экспортировано 1077,4 тонны этого продукта, или 46,8% от общего объема экспорта.

"Объемы импорта мороженого в Украине колеблются в пределах 101-1031 тонны. Основными странами-импортерами выступают Франция, Молдова, Италия, Румыния, Польша, Словения, Литва и Латвия", — сообщили также в Госпродпотребслужбе.

В то же время, по данным Госслужбы статистики, в первом полугодии на перерабатывающие предприятия Украины поступило 1610,9 тысячи тонн молока (в пересчете на коровье молоко жирностью 3,4%). Это на 11,8% меньше, чем за январь-июнь 2020 года.

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В частности, куплено у предприятий было 1251,1 тысячи тонн (падение на 5%), а у населения — 279,2 тысячи тонн (падение на 25,8%). На давальческих условиях на предприятия поступила еще 71 тысяча тонн молока (падение на 41,9%), а еще 9,6 тысячи тонн было ими произведено собственными силами.

При этом выросли поставки молока на переработку лишь двух областях — Ивано-Фраковской (на 18,3%) и Львовской (на 3,3%). В то же время в Киеве они выросли в 12,4 раза. В остальных регионах отмечено падение, в частности в Черниговской и Черкасской областях — почти на четверть.