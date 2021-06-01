Закупочные цены на молоко остаются высокими — эксперты

Весной закупочные цены на молоко остались на высоких отметках. Таким образом, положительные прогнозы переработчиков на май не подтвердились.

Как передает "ИНФАГРО", за последний месяц весны удалось лишь незначительно снизить цены молока, произведенного в хозяйствах населения и опустить нижнюю границу цены первого сорта этого продукта от категории сельхозпредприятий.

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При этом уровень цены качественного молока остался без изменений.

"Последние 6 месяцев стоимость сырья в Украине максимально стабильна за всю историю. Если анализировать динамику средней цены молока сельхозпредприятий, то без учёта изменения НДС с декабря по май колебания цен оставались в рамках всего лишь 5-10 копеек. Из-за высоких закупочных цен рентабельность производства молочной продукции в данный момент низкая у операторов, работающих как с биржевыми товарами, так и с готовым продуктом", — отмечают эксперты.

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В то же время, как подчеркивает издание, для производителей сырья закупочные цены молока в данный момент недостаточно хороши даже для покрытия затрат. Операционная маржа производства молока снова около нуля.

Согласно данным официальной статистики, уровень производства молока сельхозпредприятиями в апреле и в целом за четыре месяца является довольно стабильным.

Аналитики считают, что если бы не существенное удорожание кормов и, соответственно, ухудшение рационов при текущей динамике поголовья в категории (всего 1,3% к прошлому году), в Украине сейчас наблюдался бы прирост предложения качественного молока.

При этом объемы производства молока хозяйствами населения при этом снижаются ожидаемо максимальными темпами (-7,6%).

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Предполагаемое снижение предложения молока мелкими фермерскими хозяйствами в июне может стимулировать рост стоимости сырья и ускорить процесс изменения состава участников рынка.

Напомним, по данным Госстата Украины, по итогам первых двух месяцев 2021 года производство молока уменьшилось почти на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Произведено всего 1,06 млн тонн молока.

По итогам 2020 года, Украина импортировала 92 тысячи тонн молочной продукции — на 113% больше, чем в 2019 году, при этом экспорт упал на 15,6%, до 109 тысяч тонн, что привело к падению внешнеторгового баланса до -$77,5 млн.