Потребрынки 40 минут назад

Украинское молоко заходит на рынок Ливии

Для украинских производителей молока и молочных продуктов открыт новый экспортный рынок

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Представители Украины и Ливии согласовали двустороннюю форму ветеринарного сертификата на экспорт молока и молочных продуктов из Украины в Ливию.

Как отмечают в пресс-центре Госпотребслужбы, для украинских производителей молока и молочных продуктов открыт новый экспортный рынок.

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"Менее двух недель назад в Госпотребслужбе состоялась очень продуктивная встреча с Поверенным в делах государства Ливия в Украине — господином Бенисса Аделем, а уже сегодня имеем очень хорошую новость для украинских производителей молока и молочной продукции об открытии экспортного рынка", — рассказала председатель Госпотребслужбы Владислава Магалецкая .

Ранее обе страны согласовали формы международных ветеринарных сертификатов для экспорта из Украины в Ливии крупного рогатого скота, мяса птицы и продуктов из него.

Кроме этого, сегодня рассматривается возможность экспорта из Украины в Ливии подсолнечного масла, зерновой и плодово-ягодной продукции.

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Ознакомиться с формой сертификата можно на официальном web-портал Госпотребслужбы в разделе "Международное сотрудничество", в рубрике "Сертификаты на экспорт из Украины".

Ранее сообщалось, что рынок для украинских производителей молока и молочных продуктов открыла Аргентина.

Напомним, по данным Госстата Украины по итогам первых двух месяцев 2021 года производство молока уменьшилось почти на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Произведено всего 1,06 млн тонн молока.

По итогам 2020 году Украина импортировала 92 тысяч тонн молочной продукции — на 113% больше чем в 2019 году, при этом экспорт упал на 15,6%, до 109 тысяч тонн, что привело к падению внешнеторгового баланса до -$77,5 млн.

Согласно прогнозам "Ассоциации производителей молока" в весенне-летний период цены на молоко не снизятся из-за дефицита сырья, к которому привело снижение поголовья коров. 

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