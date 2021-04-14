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АПК 6 минут назад

Дешевого молока летом не будет — ассоциация производителей

Причиной в отраслевой ассоциации называют сокращение поголовья коров в частных хозяйствах

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Ассоциация производителей молока прогнозирует, что сезонного снижения цен на молоко в весенне-летний период 2021 года в Украине не будет из-за дефицита сырья, вызванного сокращением поголовья в частных хозяйствах. Об этом говорится в сообщении ассоциации.

"Стабильность цен в этот период определяется дефицитом сырья, который сейчас и нивелирует сезонные колебания. Темпы выбытия коров в секторе личных крестьянских хозяйств достигли точки, которая не позволит обеспечить нужный вал молока. Это дает все основания говорить о том, что в этом году сезона большого молока как такового не будет, с чем неофициально соглашаются представители переработки", — отметил аналитик Владимир Андриец.

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Отмечается, что в данное время средние цены на молоко все еще остаются стабильными. Отдельные производители уже получили протоколы со снижением цены, однако последний мониторинг еще не показал изменений средней цены в разрезе всех регионов.

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Преимущественно изменились цены на малые и средние партии высшего и первого сортов, однако это происходило точечно и в целом там, где ранее они были установлены выше среднерыночной медианы.

Таким образом, средние цены остаются на своих предыдущих уровнях: экстра — 10,21 грн/кг, высший сорт — 9,81 грн/кг, первый сорт — 9,26 грн/кг, средневзвешенная цена трех сортов — 9,76 грн/кг (цены без НДС).

Среднерыночный диапазон колебания цен на средние и большие партии молока сорта экстра по макрорегионам составляет: север и центр — 9,80-10,5 грн/кг; юг — 9,80-10,5 грн/кг; восток — 9,75-10,5 грн/кг; запад Украины — 9,70-10,45 грн/кг.

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Напомним, что в течение января-февраля 2021 года в Украине было произведено 1,06 млн тонн молока, что на 4,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим также, что по итогам 2020 года Украина потеряла статус нетто-экспортера молочной продукции за счет резкого роста импорта сыров и йогуртов.

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