Переработчикам молока в Украине не хватает сырья

Украинские производители молочной продукции ощущают дефицит молокосырья.

Об этом заявил директор департамента внешних связей и сертификации "Лакталис Украина" Владимир Мартынчук в эфире радио "Колос", сообщает AgroPortal.

На его взгляд, молочная отрасль сейчас находится в достаточно критическом состоянии.

"Последние годы ощущается дефицит молокосырья — так называемого товарного молока, которое идет на переработку. Исходя из этой проблемы, появляются все остальные", — отметил он.

В частности, дефицит влечет за собой повышение стоимости молока в закупке, а это, в свою очередь, способствует росту стоимости конечного продукта.

Несколько поддерживает молочную отрасль по уровню надоев иностранная селекция, считает руководитель предприятия "Генетика и селекция" Владимир Федчак.

"С 2005 года как минимум на 2 т молока в Украине удалось повысить продуктивность коров. В том числе, за счет генетики", — подчеркнул он.

Как известно, по состоянию на 1 октября 2019 года, поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине составило 3,59 млн голов, что на 5,1% меньше показателей прошлого года.

Ранее сообщалось, что Ассоциация производителей молока (АПМ) направила в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины письмо с предложениями по совершенствованию механизмов государственной поддержки молочной отрасли на 2020–2025 годы. На указанные инициативы необходимо минимум 1,65 млрд грн.