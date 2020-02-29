Молочно-мясной кризис: в Украине начали активно резать коров

В январе текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общее поголовье коров в Украине сократилось на 6,4% и составило 1,79 млн голов.

Об этом сообщает propozitsiya.com со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

Сокращение происходит во всех категориях хозяйств, как в сельскохозяйственных предприятиях 6,2%, так и в домохозяйствах ― 6,4%, — говорит аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец.

Так, в сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 1 февраля насчитывается 434,3 тысячи голов, что на 29 тысяч голов меньше, чем в январе прошлого года.

Ключевую роль в падении сыграли предприятия Полтавщины, где вырезали 5,6 тысячи голов, а это 9,2%, Черниговщины, где избавились от 3 тысяч голов, или 6,7%, Сумской области, где сокращение составило 2,6 тысячи голов, или 8,2%.

В Харьковской области поголовье сократилось на 1,8 тысячи голов, или на 5,2%, в Донецкой на 1,7 тысячи голов ― 14,4%, в сравнении с январем прошлого года.

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В общей сложности в январе сокращение поголовья крупного рогатого скота было в 11 областях.

После замедления темпов сокращения поголовья дойных коров среди сельскохозяйственных предприятий в декабре, новый год начался новой силой сокращений. Ожидается, что с рынка и в дальнейшем будут выходить игроки из-за непонятной ситуации с рынком земли и продлится это до выяснения и внедрения окончательных положений "Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Количество коров в домохозяйствах сократилось до 1,36 млн голов, что на 93,1 тысячи голов меньше, чем в январе прошлого года. В первом же месяце нового года население лишилось более, чем 27 тысяч коров. Сокращение происходило в 17 областях страны.

Больше всего вырезали коров на Львовщине ― 5,7 тысячи голов, или 6,1%, Закарпатье ― 4,2 тысячи голов или 4,8%, Винницкой ― 4,2 тысячи голов или 4,2%, Херсонской ― 3,5 тысячи голов или 7,1%, Луганской ― 3,4 тысячи голов или 11,4% и Донецкой области ― 2,2 тысячи голов или 10,7%.

Наращивала поголовье только Ивано-Франковская область — на 1,8 тысячи голов, или 2,3%.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2019 года, поголовье крупного рогатого скота (КРС) в Украине составило 3,59 млн голов, что на 5,1% меньше показателей прошлого года.