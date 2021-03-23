В Украине сократилось производство молока

По итогам первых двух месяцев 2021 года в Украине произведено 1,06 млн т молока, что на 4,8% меньше, чем за соответствующий период 2020 года.

Об этом со ссылкой на данные Госстата сообщает Ассоциация производителей молока.

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"Общую динамику продолжают тянуть вниз данные от хозяйств населения. Там за рассматриваемый период было произведено на 7,4% меньше молока, чем в 2020 году — только 621,5 тысяч т против 671 тысячу т в прошлом году", — отмечают аналитики.

В то же время промышленный сектор за соответствующий период обеспечил 434,4 тысячи т молока, что лишь на 0,9% меньше прошлогодних показателей, несмотря на сокращение поголовья коров в промышленных МТФ на 1,9% (424,5 тысяч коров).

Указано, что общая структура производства молока между приусадебным и промышленным секторами пока распределяется как 41,2% к 58,8%.

Известно, что по итогам января-февраля 2021 года нарастить производство промышленного молока удалось:

- Тернопольской области (+11,9% — 17,9 тысяч т);

- Винницкой области (+5,7% — 35,4 тысяч т);

- Запорожской области (+3,9% — 5,3 тысяч т).

В то же время на треть сократили производство хозяйства Черновицкой области — 1200 т.

По данным аналитиков, в целом рынок в начале весны характеризуется дефицитом молока-сырья и неопределенностью будущих перспектив.

"Несмотря на то, что мировые молочные экономисты прогнозируют рост цен на молочную продукцию, Украина все больше отдаляется от мировых трендов: из-за потери позиции нетто-экспортера, ценообразование в большей степени зависит от ситуации на внутреннем рынке. Кроме того, до сих пор до конца непонятны правила игры, по которым будет работать рынок с началом рынка земли. Пока же агрорынок пристраивается к новой модели налогообложения в 14%", — доложили эксперты.

Что касается хозяйств населения, то за два месяца 2021 года положительную динамику производства показали только две области — Тернопольская и Хмельницкая — +2,8% и +0,6% соответственно.