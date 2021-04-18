Потребрынки 1 час назад

Аргентина разрешила импорт молока украинского производства

Украинским производителям молока и молочных продуктов необходимо пройти аккредитацию при Национальной службе здоровья животных и качества пищевых продуктов Аргентины

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Аргентина открыла рынок для украинских производителей молока и молочных продуктов.

Как сообщает пресс-центр Госпотребслужбы, соответствующую официальную ноту получило посольство Украины в Буэнос-Айресе.

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По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сегодня пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создает осложнения для ведения бизнеса.

"Но даже на фоне этих вызовов мы прилагаем все усилия, чтобы украинские компании получали новые возможности для ведения бизнеса и экспорта своих товаров. Благодаря этой работе украинские производители получили дополнительный доступ к большому рынку Аргентины, где проживает более 40 млн человек", — заявил Кулеба.

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Чтобы окончательно наладить экспорт в Аргентину, украинским производителям молока и молочных продуктов необходимо пройти аккредитацию при Национальной службе здоровья животных и качества пищевых продуктов Аргентины (SENASA).

В свою очередь, Аргентина предоставила возможность в условиях пандемии COVID-19 проводить аккредитацию производственных мощностей украинских предприятий дистанционно, с последующей физической инспекцией производств после нормализации эпидемической ситуации, поскольку появится возможность восстановить международное авиасообщение.

Со своей стороны, глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая подчеркнула, что открытие рынка Аргентины для украинского молока и молочных продуктов является важным шагом для усиления торговых связей между странами.

"Мы уже работаем с Аргентиной: согласована форма ветеринарного сертификата для экспорта в Аргентину коллагена и желатина, изготовлению из шкур жвачных животных. А вот из Аргентины в Украину импортируется мясо птицы, рыба и морепродукты, свежее мясо домашнего скота", — отметила она.

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Напомним, по данным Госстата Украины по итогам первых двух месяцев 2021 года производство молока уменьшилось почти на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Произведено всего 1,06 млн тонн молока.

По итогам 2020 году Украина импортировала 92 тысяч тонн молочной продукции — на 113% больше чем в 2019 году, при этом экспорт упал на 15,6%, до 109 тысяч тонн, что привело к падению внешнеторгового баланса до -$77,5 млн.

Согласно прогнозам "Ассоциации производителей молока" в весенне-летний период цены на молоко не снизятся из-за дефицита сырья, к которому привело снижение поголовья коров. 

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