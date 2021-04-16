Новые стандарты и все меньше коров: почему в Украине постоянно падает производство молока

В 2021 году в Украине вступили в силу новые, более жесткие требования к сортности молока. По задумке это должно привести украинских молочников к европейским стандартам качества. Вот только объемы производства молока в Украине постоянно сокращаются, особенно в последние годы.

По данным Госстата Украины по итогам первых двух месяцев 2021 производство молока уменьшилось почти на 5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, где произведено всего 1,06 млн тонн молока. Сезонного удешевления молочных продуктов тоже ожидать не приходится — игроки рынка отмечают серьезное сокращение поголовья.

Delo.ua рассказывает, почему сокращается производство и как это повлияет на цену продукта, а также какие возможности открываются перед фермерами, если они смогут перейти на новые стандарты качества молока.

Безопасность молока — это забота фермеров

В большинстве стран Европы пригодным и безопасным для производства молочной продукции считают молоко, в котором на 1 мл не более 400 тысяч соматических клеток. В молоке не должно быть никаких ингибиторов (следы антибиотиков, тяжелых металлов, моющих средств и др), но должны быть полезные бактерии не более 100 тысяч на 1 мл. При действующей в Украине классификации данные показатели указывают на соответствие молока сорта "экстра". Но например, в Израиле для пищевой переработки пригодно молоко с показателями не выше 50 тысяч бактериального загрязнения / мл и не выше 200 тысяч соматических клеток.

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По данным "Ассоциации производителей молока" по итогам 2020 года, доля молока, поступившая на переработку сорта "экстра" выросла с 19,6 до 34,6%. По словам генерального директора "Ассоциации производителей молока" Анны Лавренюк, чтобы достичь высоких показателей безопасности, хозяйствам нужно инвестировать в современное автоматизированное доильное оборудование и холодильные установки, в обучение и тренировки операторов доения и ветеринарных врачей, а также инвестирование в надежные средства гигиены, как перчатки, безопасные средства для мытья вымени и доильного оборудования и т.д. Также инвестиции необходимы для реконструкции и модернизации помещений для более комфортного содержания коров. При этом все затраты ложатся исключительно на собственника крупного рогатого скота.

"Повышение показателей безопасности молока, прежде всего, это безопасная молочная продукция, которую потребляют украинцы, а также доверие к продукции с пометкой "сделано в Украине" на внутреннем и мировом рынках. Кроме того, молоко с высокими показателями безопасности и качества производить выгоднее, так как получить высокие надои можно только от здоровых коров, где каждое удвоение содержания соматических клеток в молоке более 50 тыс / мл означает недополучение 0,5 л молока надоя в сутки. Плюс за молоко сорта "экстра" фермер получает лучшую цену, где разница цены между первым и высшим сортом 1 гривня. Заводам тоже выгоднее работать с молоком сорта "экстра", так как чем ниже показатели безопасности молока, тем выше дополнительные затраты завода на его очистку, а также плохое качество несут за собой потери из-за неудачных партий продукции", — рассказала Анна Лавренюк.

Как говорит соучредитель American Dairy Technology Ион Морару, внедрение мировых стандартов безопасности и качества молока необходимо, в первую очередь, самим производителям"

"Повышение качества молока, в первую очередь, нужно не для того, чтобы выйти на европейский рынок, так как там он сформирован, самодостаточный и гораздо эффективней, поэтому не нуждается в украинском продукте. Высокое качество нужно для того, чтобы на украинском рынке было безопасное молоко, соответственно, качественные и безопасные молочные продукты. Экспорт важный элемент, но не первоочередной...", — убежден фермер.

Дешевого молока не будет

По прогнозам "Ассоциации производителей молока" в весенне-летний период цены на молоко не снизятся из-за дефицита сырья, к которому привело снижение поголовья коров. Отдельные производители уже получили протоколы со снижением цены при этом последний мониторинг еще не показал изменений средней цены в разрезе всех регионов.

Преимущественно изменились цены на малые и средние партии высшего и первого сортов, однако это происходило точечно и там, где ранее они были установлены выше среднерыночной медианы.

Так, средние цены остаются на своих предыдущих уровнях: экстра — 10,21 грн/кг, высший сорт — 9,81 грн/кг, первый сорт — 9,26 грн/кг, средневзвешенная цена трех сортов — 9,76 грн/кг (цены без НДС).

Среднерыночный диапазон колебания цен на средние и большие партии молока сорта "экстра" по макрорегионам составляет: север и центр — 9,80-10,5 грн/кг; юг — 9,80-10,5 грн/кг; восток — 9,75-10,5 грн/кг; запад Украины — 9,70-10,45 грн/кг.

По итогам 2020 году Украина импортировала 92 тысяч тонн молочной продукции — на 113% больше чем в 2019 году, при этом экспорт упал на 15,6%, до 109 тысяч тонн, что привело к падению внешнеторгового баланса до -$77,5 млн. Так, страна де-факто превратилась в нетто-импортера молочной продукции в денежном выражении.

Основным фактором данной тенденции является конкурентная цена, которая стала таковой для украинского рынка после подписания Украиной и Европейским Союзом УВЗСТ (Углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли — Delo.ua), согласно которой предусмотрено снижение ставки ввозной пошлины до 0% для большинства молочных продуктов.

При этом потребление молока в 2020 году показало рост по сравнению с предыдущими годами. Однако рост рынка происходит не только за счет локальных производителей, но и импорта.

Конкурентоспособность европейской молочной продукции на отечественном рынке, кроме нулевой ввозной пошлины, определяется целым рядом способствующих факторов. В частности, главный из них — мощное и всеобъемлющее дотирование производителей молока и молочных продуктов в ЕС, низкая себестоимость продукции за счет модернизированного производства и высокой эффективности труда, низкая ставка НДС на молочную продукцию — от 5% до 10% в разных странах, государственные программы стимулирования экспорта, в частности в Польше.

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Таким образом, стоимость импортной продукции с учетом логистических затрат является конкурентной на внутреннем рынке. Кроме того, импортеры предлагают значительно привлекательнее маркетинговые условия для сетей, начиная с входа на полку и заканчивая ретро-бонусом (ретро-бонус или рибейт является эффективным инструментом усиления рыночного присутствия для всех участников рынка — Delo.ua).

Между тем, объемы импорта продолжают расти и в 2021 году. По итогам первого квартала, наращивание составляет в среднем 18% как в денежном, так и в натуральном выражении, что является признаками угрозы для национальной отрасли. Если темпы наращивания продолжатся, первыми пострадают перерабатывающие предприятия, которые вынуждены будут сокращать мощности, а в худшем случае — вообще прекращать свою хозяйственную деятельность.

"Закрытие заводов снизит спрос на молоко-сырье и повлечет за собой падение цен на нее. Такая ситуация будет прямо влиять на экономику производства молока и снизит его рентабельность, которая и в настоящее время у большого количества хозяйств едва выше нулевой зоны. В таких условиях инвесторы и субъекты деятельности в сфере молочного бизнеса уже предстанут перед вопросом свертывания этого направления деятельности", — считает аналитик Владимир Андриец, аналитик "Ассоциации производителей молока".

Почему сокращается поголовье

Сокращение производства молока из года в год происходит, в основном, из-за уменьшения поголовья дойных коров в промышленном секторе и среди частных фермерских хозяйств, однако первопричины в обоих секторах разные.

Среди промышленных предприятий это трансформация отрасли, которая нацелена на улучшение экономики производства, предполагает сбыт коров с низкой производительностью. Кроме того, в 2019 году этот сектор всколыхнул дополнительный серьезный фактор — принятие Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который в первой редакции не учитывал интересы средних и малых производителей, интересы молочной отрасли, поэтому процессы сокращения существенно усилились. В таких условиях часть неэффективных предприятий полностью закрыли молочное направление бизнеса, а часть максимально сократили поголовье низкопродуктивного скота для аккумуляции средств.

Среди населения другие причины — это заниженная стоимость сырья низких сортов, которые производятся большинством домохозяйств. К другим, не менее важным причинам, относятся уменьшение численности трудоспособного населения в сельской местности, внутренняя и внешняя трудовая миграция и нежелание содержать коров.

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"В новом году сокращение в промышленном секторе ослабло и падение в годовом сравнении составляет лишь 1,9% — до 424,5 тысяч голов. При этом анализ краткосрочной динамики даже показывает постепенное наращивание коров (+ 0,4%) и тенденция роста, пока, рассматривается как положительная надежда по сумме ряда факторов. По крайней мере факт стабилизации в течение года здесь выглядит достаточно реальным. В то же время динамика в приусадебном секторе более чем понятна и прогноз на ближайшее будущее также предусматривает дальнейший тренд сокращения поголовья дойных коров. Поэтому производство молока населением будет сокращаться, поскольку ситуация здесь имеет характер перманентного и длительного процесса, который растянется и на последующие годы в связи с глобальностью причин и невозможностью срочного их решения. В целом эти факторы будут способствовать уменьшению общего производства молока в ближайшие годы, при этом теоретическое наращивания его производства промышленными фермами пока не в состоянии компенсировать его общие потери", — подчеркнул Андриец.

Собственница фермерского хозяйства "Старий Порицк" Наталия Ткач добавляет — сокращение поголовья происходит из-за большой себестоимости содержания хозяйства и коров.

"У фермеров сокращается поголовье, так как большая себестоимость их содержания и в итоге конечного продукта. Фермер очень зависим начиная от погодных условий заканчивая стоимостью кормов, а на государственном уровне поддержка никак не регулируется. Например, Европа дотирует своих фермеров на всех уровнях и по итогу фермеры защищены с разных сторон, где у него стоит задача произвести классный продукт высокого качества. А у нас все наоборот, в том числе, неподъемное налогообложение, дорогая электроэнергия и тд.", — рассказала Наталия.

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ЕС выделяет дотации, а что у нас?

Фонд поддержки животноводства в ЕС "Сommon Agricultural Policy, CAP" в 2021 выделил 40,1 млрд евро для развития животноводства. Также на реализацию задач по повышению комфорта содержание и благополучия животных и другие экологические инициативы к 2027 году выделено фондом 387 млрд евро. Между тем аграрные Ассоциации в Украине ежегодно борются за дополнительные 100-200 млн гривен на программы господдержки животноводства. Однако с 2017 года в ЗУ "О государственном бюджете" предусмотрено, что не менее 1% аграрного ВВП страны, а это 6-7 млрд гривен, должно быть направлено на государственные программы развития АПК, однако аграрии таких сумм не видели. На господдержку АПК на 2021 выделено 4,15 млн гривен, из которых 1 млрд — на развитие животноводства и переработки сельхоз продукции.

"ЕС щедро выделяет дотации на поддержку молочной отрасли. Логика понятна, так как молочная отрасль генерирует большое количество рабочих мест среди других отраслей животноводства, следовательно поддержка данного сектора — это очень удачные инвестиции для государства, которые, помимо прочего, способствуют повышению уровня занятости населения и социальной стабильности. Феномен стремительного развития молочной отрасли Польши — результат значительных государственных программ развития: за 15 лет пребывания в ЕС страна получила 29 млрд евро на развитие молочной отрасли, а именно на модернизацию и развитие молочных хозяйств и современных перерабатывающих заводов", — рассказала генеральный директор "Ассоциации производителей молока" Анна Лавренюк.

По словам Лавренюк, защита и поддержка отечественного производителя аграрной продукции заключается не только в программах дотаций и субсидиях, но и в уменьшении налогового давления, искоренении коррупции в разрешительных органах, создании доступных кредитных инструментов, принятие механизмов защиты отечественных производителей на внутреннем и экспортном рынках.

"Сейчас, к сожалению, украинские аграрии не могут похвастаться значительным прогрессом во внедрении всех перечисленных механизмов. Но благодаря активному займу аграриев через аграрные Ассоциации и союзы налажен диалог с центральными органами законодательной и исполнительной власти. Сельхозпроизводители возлагают надежды на восстановление и эффективную работу обновленного Министерства аграрной политики и продовольствия. Значительный дефицит бюджета (до 236 млрд гривен, хотя в этом году это уже 5,5% ВВП против 5,8% ВВП в прошлом году), затяжной экономический и политический кризис, война на Востоке Украины являются дополнительными факторами давления. Однако для молочной отрасли знаковым является то, что официально в стенах парламента развитие молочного сектора признано приоритетным", — добавила Лавренюк.

Наталья Лошакова, специально для Delo.ua

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