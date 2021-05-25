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АПК 1 час назад

Кувейт открыл рынок для украинской молочки

Еще одна арабская страна согласовала с Украиной соответствующий ветеринарный сертификат

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию в Кувейт. Как сообщает Госпродпотребслужба, соответствующий ветеринарный сертификат был согласован компетентными органами обеих стран.

"Регион Залива, в частности Кувейт, интересует многих украинских производителей пищевых продуктов. Я рад сообщить, что сегодня мы создали для них дополнительные возможности зарабатывать на этом рынке благодаря совместной работе МИД и Госпродпотребслужбы", — заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, в долгосрочной перспективе это также усилит позиции Украины как поставщика аграрной и пищевой продукции в Кувейт.

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В свою очередь, глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая подчеркнула, что работа по открытию новых экспортных рынков является сверхважной, поскольку увеличение украинского экспорта является залогом экономического роста Украины.

В ведомстве напоминают, что для украинских производителей молока и молочных продуктов Кувейт стал уже пятым открытым экспортным рынком с начала 2021 года: ранее были открыты рынки Ливана, Японии, Аргентины и Ливии.

Отметим при этом, что в 2020 году Украина потеряла звание нетто-экспортера молочной продукции: по итогам года внешнеторговое сальдо составило минус 77,6 млн долларов.

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