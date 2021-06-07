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АПК 9 часов назад

Для веганов создали альтернативное мороженное из конопли и овса (ФОТО)

Для своего продукта Wonderlab использует органическое конопляное молоко (вода, масло семян конопли и белок семян конопли) и органический овес

Фото: facebook.com/wonderlab.doozy Фото: facebook.com/wonderlab.doozy
Фото: facebook.com/wonderlab.doozy

Компания Wonderlab создала растительный заменитель традиционного мороженного на основе конопляного и овсяного молока.

Об этом рассказала соучредительница компании Кирстен Сутария в интервью Foodnavigator.

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"Конопля — невероятно устойчивая культура с очень интересным питательным составом, и я подумала, что мы могли бы сделать действительно отличное мороженое на растительной основе благодаря ее свойствам", — отметила она.

По словам ее мужа, Карла Сутарии, который тоже принимает участие в проекте, обычно для производства растительного мороженного используется кокосовое молоко. Оно является универсальным ингредиентом, принятым потребителями замороженных десертов.

"Использование кокоса имеет смысл по многим причинам, но мы стремимся дать рынку что-то новое", — пояснил он.

Указано, что для своего продукта Wonderlab использует органическое конопляное молоко (вода, масло семян конопли и белок семян конопли) и органический овес. Это позволяет заменить кокосовое масло или сливки, которые содержат много насыщенных жиров.

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"У насыщенных жиров очень разная температура плавления, и они довольно тяжелы на вкус. Я обнаружила, что приготовление мороженого с высоким содержанием жира с использованием кокосового масла блокирует вкус", — подчеркнула Кирстен.

В то же время конопля является хорошим источником полезных жиров и содержит очень мало насыщенных жиров. Как отмечается, растительный десерт на основе конопли больше напоминает мороженое, в котором традиционно используется молоко вместо сливок.

"Отсутствие тонны насыщенных жиров позволило нам получить чистый вкус и аромат", — добавила соучредительница компании.

Ранее сообщалось, что американская компания Wana Brands стала одной из тех, кто занял уникальную нишу, предложив своим потребителям кошерные продукты из каннабиса.

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