Потребрынки 1 час назад

В магазинах США продавали конфеты Skittles и Starburst с каннабисом: Mars подала в суд

Представители Wrigley сочли это нарушением прав на товарный знак и недобросовестной конкуренцией

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Подразделение Wrigley корпорации Mars, которому принадлежат права на конфеты Skittles, Starburst и Life Savers, подало в суд на несколько онлайн-магазинов из штата Калифорния.

Об этом сообщает Bloomberg.

Кратко и по делу в Telegram

Причиной судебных исков стало то, что магазины продавали Skittles, Starburst и Life Savers с тетрагидроканнабинолом — каннабиоидом, который содержится в соцветиях и листьях конопли — под брендами Medicated Skittles, Starburst Gummies и Life Savers Medicated Gummies.

В частности, представители Wrigley сочли это нарушением прав на товарный знак и недобросовестной конкуренцией.

Они заявили, что конфеты с каннабисом "представляют большую опасность для общества", поскольку и дети, и взрослые могут принять их за "знаменитые и любимые конфеты Wrigley".

Указано, что истцы потребовали компенсации в $2 млн за каждый продаваемый тип конфет, всю прибыль от продажи и уничтожения всей продукции, к которой предъявлены претензии.

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При этом аналогичный иск также подан в Канаде.

В компании Wrigley сообщили, что ранее подавали в суд на производителей и продавцов "жидких продуктов с конфетным вкусом для электронных сигарет, когда эти продукты представляли опасность для детей и общества в целом".

Ранее американская компания Wana Brands стала одной из тех, кто занял уникальную нишу, предложив своим потребителям кошерные продукты из каннабиса. В частности, вся продукция Wana, производимая в Колорадо, была сертифицирована Whole Kosher Services.

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