Потребрынки 30 минут назад

Украинские компании будут экспортировать в Кувейт коз и овец

Украинские производители, которые занимаются разведением и выращиванием мелкого рогатого скота, способны конкурировать на мировом рынк

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Украина и Кувейт согласовали новый ветеринарный сертификат на экспорт мелкого рогатого скота (МРС).

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, такое решение приняли на этой неделе компетентные органы двух государств.

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По словам главы МИДа Дмитрия Кулебы, украинский бизнес сейчас ищет новые возможности на иностранных рынках в период выхода из кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

"Поэтому мы настоятельно помогаем устранять все препятствия для экспорта. Благодаря сотрудничеству МИД, наших дипломатов в Кувейте и Госпотребслужбы сейчас мы дополнительно открыли рынок Кувейта для украинских экспортеров, и это продолжение этой политики", — заявил Кулеба.

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В свою очередь, глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая отметила, что украинские производители, которые занимаются разведением и выращиванием мелкого рогатого скота, способны конкурировать на мировом рынке.

"Открытие рынка Кувейта для экспорта МРС создает для них дополнительные возможности. Мы, со своей стороны, с коллегами из МИД продолжать работу над открытием новых экспортных рынков", — подчеркнула Магалецкая.

В МИД добавили, что это уже второй согласован ветеринарный сертификат между странами за последний месяц.

Ранее возможность экспортировать свою продукцию в Кувейт получили украинские производители молока и молочных продуктов.

Напомним, с 4 сентября 2020 года Россельхознадзор запретил транзит крупного рогатого скота и птицы из Украины через территорию Российской Федерации.

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