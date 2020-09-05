Россия запретила транзит крупного рогатого скота и птицы из Украины

С 4 сентября Россельхознадзор запретил транзит крупного рогатого скота и птицы из Украины через территорию Российской Федерации.

Как сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России, запрет вводится для снижения рисков распространения африканской чумы свиней (АЧС), высокопатогенного гриппа птиц, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота во время транспортировки живых животных и продукции, следующих транзитом через территорию России.

"Учитывая отсутствие ответа украинской стороны на неоднократные запросы Россельхознадзора о мерах, принимаемых по предупреждению распространения гриппа птиц, АЧС и блютанга, а также в связи с нарушениями на границе при транзите живых животных, с 4 сентября 2020 года вводятся временные ограничения на транзит через территорию Российской Федерации из Украины", — говорится в документе.

Новые ограничения относятся к транзиту крупного и мелкого рогатого скота, свиней, сельскохозяйственных птиц и животноводческой продукции.

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Напомним, в течение января — августа 2020 года из Украины за границу вывезли 1,85 тысяч тонн мяса свиней совокупной стоимостью $4,2 млн.

Это на 31% превышает объемы, экспортированные в соответствующий период 2019 года, а объемы полученной валютной выручки выросли более чем на треть.

Что касается по динамике импорта свинины, то, согласно данным Гостаможслужбы, в январе-августе 2020 года в Украину завезли 16,3 тысяч тонн свежей, охлажденной и мороженой свинины.

Такой результат соответствует объему поступления свинины из-за границы за соответствующий период 2019 года.