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АПК 40 минут назад

В Украине планируют платить деньги фермерам за разведение коров

Дотация составит 5000 гривен за одну корову

В Украине планируют платить деньги фермерам за разведение коров В Украине планируют платить деньги фермерам за разведение коров
Фото: УкрВет

Минэкономики планирует дотировать из бюджета семейные фермы, которые содержат от 5 до 25 коров молочного направления продуктивности, идентифицированных и зарегистрированных в соответствии с законодательством. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дотация за содержание коров предоставляется на безвозвратной основе за каждую, имеющуюся по состоянию на 1 июля 2020 года идентифицированную и зарегистрированную в установленном порядке корову в размере 5000 гривен за одну голову.

"Новое направление поддержки позволит дотировать фермерским хозяйствам около 20 тысяч голов крупного рогатого скота при условии выделения бюджетных средств на эти цели в объеме 100 млн грн", — сообщили в Минэкономики.

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Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года общее поголовье коров в Украине сократилось на 6,4% и составило 1,79 млн голов. Сокращение происходит во всех категориях хозяйств, как в сельскохозяйственных предприятиях — 6,2%, так и в домохозяйствах ― 6,4%. Ключевую роль в падении сыграли предприятия Полтавщины, где вырезали 5,6 тысячи голов.

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