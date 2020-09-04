Украина в 2020 году увеличила экспорт свинины на 31%

В течение января-августа 2020 года из Украины заграницу вывезли 1,85 тысяч т мяса свиней совокупной стоимостью $4,2 млн.

Это — на 31% превышает объемы, экспортированные в соответствующий период 2019 года, а объемы полученной валютной выручки выросли более чем на треть, сообщает пресс-служба Ассоциации "Свинари Украины" (АСУ).

Указано, что основными каналами сбыта для отечественной свинины остаются Объединенные Арабские Эмираты и Гонконг. Так, если годом ранее туда направляли чуть больше половины грузов со свининой, то в 2020 году удельный вес этих рынков в географии экспорта вырос до 80%.

При этом объемы поставок в Гонконг увеличились в 1,6 раза, а в ОАЭ — в 2,25 раз по сравнению с итогами 8 месяцев 2019 года, рассказывают аналитики АСУ.

Как отмечается, кроме оживления внешней торговли свининой, отмечается и прирост экспорта свиных субпродуктов. Так, за 8 месяцев Украина реализовала 4,37 тысяч т мороженых свиных субпродуктов совокупной стоимостью $2,34 млн.

"Удвоению объемов внешних поставок свиных субпродуктов и увеличению в 1,5 раза валютной выручки способствовало трехкратное увеличение отгрузок в Гонконг. Так, за 8 месяцев 2020 году в эту страну реализовали 2,7 тысяч т свиных субпродуктов против 0,9 тысяч т за аналогичный период прошлого года", — констатировали эксперты.

Что касается по динамике импорта свинины, то, согласно данным Гостаможслужбы, в январе-августе 2020 года в Украину завезли 16,3 тысяч т свежей, охлажденной и мороженой свинины. Сообщается, что это соответствует объему поступления свинины из-за границы за соответствующий период 2019 года.

Ранее Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Ассоциация "Свинари Украины" начали сотрудничать для улучшения контроля применения антибиотиков в животноводстве.

Как сообщалось, в Украине закупочные цены на свиней убойных кондиций в первой декаде августа 2020 года продолжили восходящее движение. В частности, средняя цена закупки повысилась на 3,4% — до 47,8 грн/кг, по сравнению с предыдущей неделей.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 заводы по производству мясных продуктов во всем мире переживали глубокий кризис.