Эксперты пояснили, почему в Украине подорожала свинина

После спада цен в первой декаде апреля, котировки на свиней убойных кондиций возобновились накануне пасхальной недели.

Как сообщают аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины", если на прошлой неделе диапазон цен закупки составил 40,5 — 43 грн/кг, в ходе предыдущих торгов его пересмотрели в сторону повышения — до 44-46,5 грн/кг, передает Аgronews.

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По мнению экспертов, вопреки пессимистическим оценкам предыдущих недель, игроки рынка свинины отмечают оживление потребительской активности.

"Так, отдельные операторы отмечают, что продажи свинины на этой неделе на 20-30%, а иногда и на 50% выше, чем неделей ранее. Отдельные представители мясоперерабатывающей отрасли признаются, что закупленных на эту неделю объемов порой не хватало", — отметили аналитики.

Специалисты утверждают, что после Пасхи потребительская активность может традиционно ослабнуть. Однако уже через неделю потребительский интерес к мясу восстановится по мере приближения очередных праздничных выходных в начале мая.

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Учитывая это, часть мясопроизводителей склоняется к тому, что цены закупки на следующей неделе, хотя и могут несколько ослабнуть, однако останутся в пределах нынешнего диапазона.

Напомним, в первой половине апреля было отмечено снижение цен на мясо свиней, но перед пасхальной неделей они резко выросли.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2020 года рост цен на живых свиней превысил 20% — с 40 до 50 грн за 1 кг, а до начала лета стоимость свинины останется на нынешнем уровне.

При этом, средняя цена закупки свинины в живом весе во второй половине февраля снизилась на 2% — до 40,5 грн/кг.