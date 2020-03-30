В Украине сократилось производство мяса

Объемы производства свежего, охлажденного и мороженого мяса в Украине по итогам января-февраля 2020 года составили 237,4 тысяч тонн.

Этот показатель — на 7,7% или почти на 20 тысяч т меньше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

Указано, что основное проседание произошло из-за снижения производства мяса птицы. В частности, производства куриных мороженых тушек и охлажденных их частей тушек по сравнению с аналогичным периодом 2019 года ниже на 35,5% и 25,5%, соответственно, что суммарно уменьшило объемы производства мяса птицы почти на 24 т.

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В то же время объем производства мороженых куриных частей увеличился на 12% или 6,1 тысяч т (до 56,94 тысяч т), в том числе и благодаря приросту объемов производства за февраль более чем на 1/5. Однако, как отметили в АСУ, это не смогло компенсировать потери.

"Такое сокращение переработки мяса птицы в условиях экспортной изоляции из-за вспышки птичьего гриппа было необходимо для рынка. Особенно это становится понятно при сравнении объемов переходящих запасов. Так, на конец анализируемого периода накопление мяса птицы достигло 47,4 тысяч т против 26,4 тысяч т на конец февраля 2019 года. Поэтому это, безусловно, негативно сказалось на ценовой ситуации на рынке не только мяса птицы, но и имело определенное давление на закупочную цену свинины: в середине февраля наблюдалось ослабление цен закупки до критической черты — до 40 грн и, порой, ниже", — отметила руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская.

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С другой стороны, как считает аналитик, влияние на ценовую динамику имело двукратное увеличение запасов свинины. В частности, остатки мороженого мяса свиней на складах на конец февраля составили 1,8 тысяч т, что втрое больше, чем на конце зимы 2019 года.

"Тем не менее, свинина — единственный вид мяса, производство которого не сократилось за первые месяцы года. Напротив, совокупный выпуск охлажденного, мороженого и соленого мяса свиней в январе-феврале прибавил почти 1% и составил 44,3 тысячи т", — добавляет аналитик.

Как известно, в 2019 году уровень самообеспеченности Украины продукцией свиноводства вырос до 88%, что на 2% больше, чем в 2018 году.

По результатам 2019 года Украина экспортировала рекордный объем мяса — 472 тысячи тонн против 395 тысяч тонн в 2018 году.

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Напомним, 4 марта 2020 года Европейская комиссия отменила запрет на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины.

Как известно, 23 января 2020 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины мяса птицы.

24 января 2020 года Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области из-за регистрации вспышки птичьего гриппа.

24 февраля 2020 года правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины как меру по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа.

Предполагалось, что эти решения связаны с гибелью птицы от гриппа 18 января 2020 года на ЧП "Хутор" в Винницкой области.