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АПК 30 минут назад

Украинские аграрии возобновили поставки курятины на европейские рынки

Экспорт данной продукции возобновили с 7 марта

Украинские аграрии возобновили поставки курятины на европейские рынки Украинские аграрии возобновили поставки курятины на европейские рынки
Фото: УНИАН

Украинские производители мяса птицы с 7 марта 2020 года возобновили экспорт продукта в Евросоюз. Об этом УНН рассказали в Госпродпотребслужбе.

Наряду с этим, запрет на поставки украинской курятины в ЕС с территории неблагополучной зоны, расположенной в Немировском районе Винницкой области, продолжает действовать.

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Напомним, 4 марта 2020 года Европейская комиссия отменила запрет на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины.

Как известно, 23 января 2020 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины мяса птицы.

24 января 2020 года Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области из-за регистрации вспышки птичьего гриппа. 

24 февраля 2020 года правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины как меру по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа.

Предполагалось, что эти решения связаны с гибелью птицы от гриппа 18 января 2020 года на ЧП "Хутор" в Винницкой области.

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