Китай намерен запретить импорт украинской курятины

Китай введет запрет на импорт мяса птицы и продукции птицеводства из Украины, Венгрии, Германии и Словении.

Об этом заявили в китайской таможне, сообщает Reuters.

Указано, что за последний месяц Китай сообщил об обнаружении птичьего гриппа в провинциях Сычуань, Хунань и Синьцзян.

В свою очередь Болгария, Венгрия, Германия, Польша, Словакия и Чехия также недавно подтвердили случаи этого заболевания.

Напомним, в январе 2020 года Украина сообщила о первой за почти 3 года вспышке птичьего гриппа типа H5 на одной из ферм.

Читайте также: ЕС отменил запрет на импорт украинской курятины

Европейский Союз вскоре после этого ввел временный запрет на импорт мяса птицы из Украины, которая занимает 4 место в мире по экспорту курятины.

Ранее владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк заявлял, что рынок Китая откроется для украинской курятины в течение нескольких месяцев.