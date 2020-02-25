Экономика 1 час назад

Китай намерен запретить импорт украинской курятины

Китай запретит импорт мяса птицы из Украины и ряда других европейских стран из-за птичьего гриппа

Китай намерен запретить импорт украинской курятины Китай намерен запретить импорт украинской курятины
Украинская курятина. Фото: agroday.com.ua

Китай введет запрет на импорт мяса птицы и продукции птицеводства из Украины, Венгрии, Германии и Словении.

Об этом заявили в китайской таможне, сообщает Reuters.

Указано, что за последний месяц Китай сообщил об обнаружении птичьего гриппа в провинциях Сычуань, Хунань и Синьцзян.

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В свою очередь Болгария, Венгрия, Германия, Польша, Словакия и Чехия также недавно подтвердили случаи этого заболевания.

Напомним, в январе 2020 года Украина сообщила о первой за почти 3 года вспышке птичьего гриппа типа H5 на одной из ферм.

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Европейский Союз вскоре после этого ввел временный запрет на импорт мяса птицы из Украины, которая занимает 4 место в мире по экспорту курятины.

Ранее владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк заявлял, что рынок Китая откроется для украинской курятины в течение нескольких месяцев.

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