ЕС отменил запрет на импорт украинской курятины

Евросоюз отменил запрет на импорт украинской курятины. Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.

"На самом деле, решение было принято не единогласно, потому что несколько государств-членов недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной по другим вопросам. Это вполне нормальная реакция, поскольку в сфере санитарии и фитосанитарии между Украиной и ЕС есть ряд вопросов где требуется прогресс. Наш приоритет на текущий год — максимально снять все проблемные вопросы в этой сфере. Надеемся, что уровень доверия между Украиной и ЕС в вопросах санитарии и фитосанитарии будет только расти", — уверен Качка.

Напомним, 23 января 2020 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины мяса птицы.

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А 24 января 2020 года Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области из-за регистрации вспышки птичьего гриппа.

Предполагалось, что решение связано с гибелью птицы от гриппа 18 января 2020 года на ЧП "Хутор" в Винницкой области.

А 29 января 2020 года в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона убеждала европейских партнеров локализовать запрет ближайшими селами вокруг выявленных очагов заражения.