Рынок Китая для украинской курятины откроется весной — Косюк

Рынок Китая откроется для украинской курятины в течение нескольких месяцев.

Этого ожидает владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк, о чем он заявил в интервью LIGA.net.

"Очень надеюсь, даже постучу по дереву, что он будет открыт к середине весны", — сказал он.

Также Косюк отметил, что в первый год агрохолдинг планирует поставить пробные 30-50 тысяч т курятины в Китай.

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"В масштабах Китая это даже не капля в море. Но для нас это будет очень хороший старт", — отметил бизнесмен.

Как известно, агрохолдинг МХП — ведущий производитель курятины в Украине с наибольшей долей на рынке. МХП владеет и контролирует все этапы производства курятины: от выращивания зерновых и масличных культур, производства комбикормов до производства инкубационных яиц и выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, дистрибуции и продажи мяса птицы (в частности, через партнерские брендированные точки). Агрохолдинг также занимает ведущую позицию в растениеводстве.

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Ранее стало известно, что владелец крупнейшего производителя курятины в Украине компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк планирует в ближайшее время построить в Украине бульонный завод.