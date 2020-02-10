Украина на треть увеличила поставки курятины на зарубежные рынки

Экспорт курятины из Украины в январе 2020 года достиг 37,35 тысячи тонн, что на 28% превышает показатель аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщает Euromeat.

В денежном выражении Украина экспортировала на внешние рынки мяса птицы на 45,87 млн долларов.

Однако в ближайшие месяцы результаты могут выглядеть иначе, поскольку основной рынок для украинской птицы, ЕС, наложил запрет на эти продукты из-за вспышки птичьего гриппа, о которой сообщалось в середине января.

Отметим, что 18 января 2020 года на промышленном предприятии "Хутор" (Винницкая область) зарегистрирована гибель птицы. Лабораторные исследования установили диагноз "грипп птицы" типа А, субтипа H5. Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Немировской райгосадминистрации решением от 20 января 2020 года утвердила план ликвидации заболевания, определила границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

В эпизоотический очаг, кроме ЧП "Хутор", отнесены хозяйства ООО "Немиров-Подолье" и СООО "Колосок" (Бугаков, Немировского района). В зону защиты (3 км зона вокруг эпизоотического очага) отнесены 9 населенных пунктов Немировского района, в зону наблюдения (10 км зона) вошли 23 населенных пункта этого же района.

Напомним, по результатам 2019 года, Украина экспортиртировала рекордный объем мяса — 472 тысячи тонн против 395 тысяч тонн в 2018 году.

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