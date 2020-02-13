Косюк построит в Украине бульонный завод

Владелец крупнейшего производителя курятины в Украине компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк планирует в ближайшее время построить в Украине бульонный завод. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

"Я думаю, мы в ближайшее время построим в Украине бульонный завод. Идея бульонного производства принадлежит моему сыну Ивану — несколько лет назад он предлагал наладить вендинговый бизнес и продавать в автоматах горячий куриный бульон", — отметил Косюк.

Стоимость инвестиций в проект, по словам владельца МХП, составит 12-15 млн долларов.

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Напомним, в декабре 2019 года Шестой апелляционный суд Киева признал противоправным и отменил постановление Кабмина от 7 февраля 2018 года о распределении государственных дотаций в агросекторе Украины. По данным Аграрного совета, в 2018 году в Украине только одна компания получила возмещение более 150 млн грн за один объект — "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Всего из бюджета было перечислено 932 млн грн, что составляет почти четверть от всех осуществленных выплат господдержки в том году.

В ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по результатам исследования рынка курятины за 2016-2018 годы открыл дело против агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП — 5 птицефабрик и ЧАО "Мироновский хлебопродукт", принадлежащих Юрию Косюку) из-за необоснованного повышения цен на курятину в июле-августе 2017 года.

А в июне 2019 года Антимонопольный комитет Украины начал первое расследование действий группы "МХП" на рынке курятины по признакам злоупотребления монопольным положением. Исследование АМКУ тогда выявило, что ЧАО "Мироновский хлебопродукт" устанавливает торговым партнерам условия для закрепления территории продаж, обязывает партнеров придерживаться ценовой политики группы "МХП" и запрещает им продавать продукцию конкурентов.