  • Главная
  • Бизнес
  • Крупный бизнес
  • АПК
АПК 60 минут назад

Косюк построит в Украине бульонный завод

Стоимость инвестиций в проект, по словам владельца "Мироновского хлебопродукта", составит 12-15 млн долларов

Косюк построит в Украине бульонный завод Косюк построит в Украине бульонный завод
Юрий Косюк. Фото: LIGA.net

Владелец крупнейшего производителя курятины в Украине компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк планирует в ближайшее время построить в Украине бульонный завод. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net

"Я думаю, мы в ближайшее время построим в Украине бульонный завод. Идея бульонного производства принадлежит моему сыну Ивану — несколько лет назад он предлагал наладить вендинговый бизнес и продавать в автоматах горячий куриный бульон", — отметил Косюк.

Стоимость инвестиций в проект, по словам владельца МХП, составит 12-15 млн долларов.

Кратко и по делу в Telegram

Читайте также:
Владелец одного из крупнейших агрохолдингов назвал украинскую землю неликвидом

Напомним, в декабре 2019 года Шестой апелляционный суд Киева признал противоправным и отменил постановление Кабмина от 7 февраля 2018 года о распределении государственных дотаций в агросекторе Украины. По данным Аграрного совета, в 2018 году в Украине только одна компания получила возмещение более 150 млн грн за один объект — "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка. Всего из бюджета было перечислено 932 млн грн, что составляет почти четверть от всех осуществленных выплат господдержки в том году.

В ноябре 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по результатам исследования рынка курятины за 2016-2018 годы открыл дело против агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП — 5 птицефабрик и ЧАО "Мироновский хлебопродукт", принадлежащих Юрию Косюку) из-за необоснованного повышения цен на курятину в июле-августе 2017 года. 

А в июне 2019 года Антимонопольный комитет Украины начал первое расследование действий группы "МХП" на рынке курятины по признакам злоупотребления монопольным положением. Исследование АМКУ тогда выявило, что ЧАО "Мироновский хлебопродукт" устанавливает торговым партнерам условия для закрепления территории продаж, обязывает партнеров придерживаться ценовой политики группы "МХП" и запрещает им продавать продукцию конкурентов.

Не пропусти 28 февраля 2020 года самый масштабный фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival! Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить максимум полезной информации от профессионалов своего дела для устойчивого роста вашого бизнеса! 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Оккупанты довели до банкротства завод в Крыму
Оккупанты довели до банкротства завод в Крыму
Китай запретил компании Foxconn перезапуск производства цифровой техники
Китай запретил компании Foxconn перезапуск производства цифровой техники
На заводе Коломойского в Запорожье погиб рабочий
На заводе Коломойского в Запорожье погиб рабочий
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Косюк построит в Украине бульонный завод

  2. Фуры у Кабмина: дальнобойщики и перевозчики требуют прозрачных условий труда (ВИДЕО)

  3. Новый руководитель Одесского припортового завода просит снизить ему зарплату в 10 раз

  4. Airbus показал модель нового самолета, "похожего на сокола" (ВИДЕО)

  5. Украинский бизнес выступил против новых требований маркировки продукции

Загрузка...