Евросоюз отказался пересматривать эмбарго на экспорт украинской курятины — СМИ

Европейская комиссия отказалась пересматривать решение о приостановлении ввоза мяса птицы из Украины в Евросоюз.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правительстве сообащет "Европейская правда".

Как известно, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей 23 января 2020 года сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины мяса птицы.

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Предполагалось, что решение связано с гибелью птицы от гриппа 18 января на ЧП "Хутор" в Винницкой области. В ведомстве заверили, что по состоянию на 23 января вся имеющаяся в эпизоотическом очаге птица умерщвлена гуманным бескровным методом и сожжена, а также началось проведение дезинфекционных работ.

29 января в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС украинская сторона убеждала европейских партнеров локализовать запрет ближайшими селами вокруг выявленных очагов заражения.

Однако, как сообщается, на этой неделе в Брюсселе состоялось заседание Комитета главных ветеринарных инспекторов, на котором предложение о локализации было отклонено.

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Напомним, в марте 2019 года Еврокомиссия достигла договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, имеющего цель ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС.

Решение касалось ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией "Мироновский хлебопродукт" способе обойти жесткие ограничения на импорт куриного филе в ЕС.

В конце концов, Евросоюз увеличил беспошлинные квоты на курятину из Украины и закрыл лазейку компании миллиардера Юрия Косюка.

Ранее стало известно, что рынок Китая откроется для украинской курятины в течение нескольких месяцев.