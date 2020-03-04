  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 60 минут назад

Евросоюз официально снял запрет на импорт и транзит украинской курятины

Еврокомиссия опубликовала решение о снятии запрета на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины

Евросоюз официально снял запрет на импорт и транзит украинской курятины Евросоюз официально снял запрет на импорт и транзит украинской курятины
Фото: УНИАН

Европейская комиссия отменила запрет на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины. Об этом сообщил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий на своей странице в Facebook.

"В результате проведенной консолидированной работы с Европейской Комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины", — написал Точицкий.

Он напомнил, что запрет был введен в связи с выявлением вспышки гриппа птицы на территории Украины.

Кратко и по делу в Telegram

По словам Точицкого, Евросоюз впервые применил режим зонирования в Украину в контексте вспышки птичьего гриппа.

Вместе с тем, планируется ввести механизм раннего предупреждения в аграрном секторе, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений и предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС.

Читайте также:
Китай намерен запретить импорт украинской курятины

Напомним, 23 января 2020 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины мяса птицы.

24 января 2020 года Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области из-за регистрации вспышки птичьего гриппа. 

24 февраля 2020 года правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины как меру по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа.

Предполагалось, что эти решения связаны с гибелью птицы от гриппа 18 января 2020 года на ЧП "Хутор" в Винницкой области.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Фальшивые таблетки: как можно самому распознать подделку
Фальшивые таблетки: как можно самому распознать подделку
Facebook запретит рекламу товаров в целях борьбы с коронавирусом
Facebook запретит рекламу товаров в целях борьбы с коронавирусом
Евросоюз готовит санкции против России и Китая за кибератаки — СМИ
Евросоюз готовит санкции против России и Китая за кибератаки — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Когда в Киеве можно будет пить воду из-под крана?

Новости дня

  1. Украина в 2019 году провалила выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС — отчет

  2. Как меняется портрет трудового мигранта: кто из украинцев покидает страну в поисках работы

  3. В Черновцах под домом больного на коронавирус местные жители устроили бунт (ФОТО и ВИДЕО)

  4. В Украине зарегистрировано 6 подозрений на коронавирус — Минздрав

  5. Израильские ученые создали вакцину против китайского коронавируса

Загрузка...