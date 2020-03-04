Евросоюз официально снял запрет на импорт и транзит украинской курятины

Европейская комиссия отменила запрет на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины. Об этом сообщил представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий на своей странице в Facebook.

"В результате проведенной консолидированной работы с Европейской Комиссией сегодня опубликовано решение о снятии запрета ЕС на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины", — написал Точицкий.

Он напомнил, что запрет был введен в связи с выявлением вспышки гриппа птицы на территории Украины.

По словам Точицкого, Евросоюз впервые применил режим зонирования в Украину в контексте вспышки птичьего гриппа.

Вместе с тем, планируется ввести механизм раннего предупреждения в аграрном секторе, что будет способствовать своевременному предупреждению и надлежащей борьбе с заболеваниями животных и растений и предотвращению их возможного негативного влияния на взаимовыгодные торговые отношения между Украиной и ЕС.

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Напомним, 23 января 2020 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины мяса птицы.

24 января 2020 года Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области из-за регистрации вспышки птичьего гриппа.

24 февраля 2020 года правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины как меру по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа.

Предполагалось, что эти решения связаны с гибелью птицы от гриппа 18 января 2020 года на ЧП "Хутор" в Винницкой области.