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АПК 7 минут назад

Молдова ввела запрет на импорт украинской курятины и яиц

Указанный запрет будет действовать, пока Всемирная организация здравоохранения животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа

Молдова ввела запрет на импорт украинской курятины и яиц Молдова ввела запрет на импорт украинской курятины и яиц
Фото: Про-Консалтинг

Правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины, как меру по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Согласно сообщению министерства, запрет распространяется на такие виды продукции: птица, продукты их переработки (тарифный код 0105, 0207) и побочные продукты, мясо, съедобные субпродукты, мясная продукция и любые другие продукты, содержащие мясо птицы (тарифный код 0207), яйца (тарифный код 0407, 0408).

Указанный запрет будет действовать, пока Всемирная организация здравоохранения животных не признает территорию Украины свободной от птичьего гриппа.

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Ранее Евросоюз отменил запрет на импорт украинской курятины

Как известно, 23 января 2020 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины мяса птицы.

А 24 января 2020 года Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области из-за регистрации вспышки птичьего гриппа. 

Предполагалось, что все эти решения связаны с гибелью птицы от гриппа 18 января 2020 года на ЧП "Хутор" в Винницкой области.

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