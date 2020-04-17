Закупочные цены на свинину резко выросли перед Пасхой

Введение карантинных мер изменило привычную динамику цен закупки свинины, однако движение котировок и оживление торговли накануне Пасхи все же произошло.

Об этом сообщает ассоциация "Свиноводы Украины".

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По информации экспертов ассоциации, если на прошлой неделе, 6-12 апреля, диапазон цен закупки составил 40,5-43 грн/кг, в ходе предыдущих торгов его пересмотрели в сторону повышения — до 44-46,5 грн/кг.

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Аналитики отмечают, что несмотря на активизацию торговли перед праздничными выходными, закупщики не торопятся прогнозировать дальнейший рост потребления и цен.

По их мнению, после Пасхи потребительская активность может традиционно ослабнуть.

Однако, по мере приближения майских праздников, потребительский интерес к мясу восстановится, и участники рынка ждут очередное оживление потребительской активности.

Напомним, что ряд стран сняли запрет на импорт курятины из Украины.