Потребрынки 1 час назад

Закупочные цены на свинину резко выросли перед Пасхой

В первой половине апреля было отмечено снижение цен, но перед пасхальной неделей цены резко выросли

Закупочные цены на свинину резко выросли перед Пасхой Закупочные цены на свинину резко выросли перед Пасхой
Фото: Bugincarni

Введение карантинных мер изменило привычную динамику цен закупки свинины, однако движение котировок и оживление торговли накануне Пасхи все же произошло. 

Об этом сообщает ассоциация "Свиноводы Украины".

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По информации экспертов ассоциации, если на прошлой неделе, 6-12 апреля, диапазон цен закупки составил 40,5-43 грн/кг, в ходе предыдущих торгов его пересмотрели в сторону повышения — до 44-46,5 грн/кг.

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Аналитики отмечают, что несмотря на активизацию торговли перед праздничными выходными, закупщики не торопятся прогнозировать дальнейший рост потребления и цен.

По их мнению, после Пасхи потребительская активность может традиционно ослабнуть.

Однако, по мере приближения майских праздников, потребительский интерес к мясу восстановится, и участники рынка ждут очередное оживление потребительской активности. 

Напомним, что ряд стран сняли запрет на импорт курятины из Украины.

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