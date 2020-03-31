Экономика 10 минут назад

Ряд стран сняли запрет на импорт курятины из Украины

В частности, ограничения на ввоз украинского мяса сняли Ирак и Китай

Ряд стран сняли запрет на импорт курятины из Украины Ряд стран сняли запрет на импорт курятины из Украины
Производство курятины в Украине. Фото: УНН

Такие иностранные партнеры, как Ирак и Китай сняли ограничения на импорт из Украины мяса птицы.

Об этом сообщает пресс-центр Госпродпотребслужбы.

Указано, что Объединенные Арабские Эмираты также признали зонирование 25 км территории от места вспышки птичьего гриппа при импорте украинского мяса птицы, а ЕС, Израиль и Молдова признали зонирование, которое было осуществлено компетентным органом Украины (10 км).

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Кроме того, как отмечается, Азербайджан, Армения, Гонконг, Казахстан, КСА и Кувейт признали регионализацию (ограничения на территорию области) при импорте из Украины мяса птицы.

Ранее сообщалось, что по итогам января-февраля 2020 года объемы производства свежего, охлажденного и мороженого мяса составили 237,4 тысяч т. Этот показатель на 7,7% или почти на 20 тысяч т меньше, чем годом ранее.

Напомним, 4 марта 2020 года Европейская комиссия отменила запрет на импорт и транзит по территории ЕС продукции птицеводства из Украины.

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Как известно, 23 января 2020 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о решении ЕС приостановить ввоз из Украины мяса птицы.

24 января 2020 года Беларусь запретила ввоз птицы из Винницкой области из-за регистрации вспышки птичьего гриппа.

24 февраля 2020 года правительство Молдовы приняло решение о введении запрета на экспорт птицы и яиц из Украины как меру по предотвращению распространения вируса птичьего гриппа.

Предполагалось, что эти решения связаны с гибелью птицы от гриппа 18 января 2020 года на ЧП "Хутор" в Винницкой области.

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