Цены на украинских свиней подскочили на 20%

В первом квартале 2020 года рост цен на живых свиней превысил 20% — с 40 до 50 грн за 1 кг, а до начала лета стоимость свинины останется на нынешнем уровне.

Такое мнение высказал председатель Совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов, сообщает "Латифундист".

Если в январе стоимость 1 кг живой свинины составляла 40-42 грн, то уже в марте она выросла более чем на 20% — до 50-52 грн.

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На повышение цен оказали влияние санитарно-карантинные мероприятия, связанные с распространением в Украине коронавируса.

"Карантин и санитарные ограничения привели к затруднению доставки грузов и, в частности свинины, в разные части страны. Добавьте к этому ажиотажный спрос на мясо в период карантина. В условиях самоизоляции наши соотечественники активно формируют продовольственные запасы, закупая продукты впрок", — пояснил Касьянов.

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Однако, как считает глава Совета директоров KSG Agro, в ближайшей перспективе — до начала лета — не стоит ожидать существенного роста цен на живых свиней, поскольку дальнейшее подорожание ограничено покупательной способностью населения.

По словам Сергея Касьянова, подорожание живых свиней также связано с сезонным повышением спроса на свинину.

"Весной в нашей стране традиционно увеличивается спрос на свиное мясо. Во-первых, в этот период наши люди отмечают целый ряд праздников, начиная с Женского дня 8 марта, а, во-вторых, весенний рост потребления связан с улучшением погоды: с появлением весеннего солнышка украинцы готовят больше мяса на свежем воздухе", — комментирует он.

Напомним, средняя цена закупки свинины в живом весе во второй половине февраля снизилась на 2% — до 40,5 грн/кг.