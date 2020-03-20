Потребрынки 20 минут назад

Главным покупателем российской свинины стала Украина

За прошлый месяц в Украину была поставлена свинина на $4,5 млн

Главным покупателем российской свинины стала Украина Главным покупателем российской свинины стала Украина
Фото: Бесплатка

В феврале Украина стала основным покупателем свинины из Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Центра агроаналитики российского Минсельхоза.

Так, согласно данным российского министерства, за прошлый месяц в Украину была поставлена свинина на $4,5 млн. В натуральном выражении экспорт из РФ вырос до 2,7 тысяч тонн, в то время, как в феврале минувшего года импорт российской свинины составлял 1,7 тысяч тонн.

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Далее в ТОП-3 покупателей следуют Вьетнам ($4,18 млн) и Гонконг ($3,2 млн).

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Напомним, Украина в январе — феврале 2020 года увеличила экспорт свинины в 4,6 раза — с 230 тысяч долларов до 1,06 млн долларов. 

Основными импортерами украинской свинины в январе–феврале 2020 года были ОАЭ (78,2% всех внешних поставок), Гонконг (10,9%) и Ангола (7,5%).

По результатам 2019 года Украина экспортировала рекордный объем мяса — 472 тысячи тонн против 395 тысяч тонн в 2018 году. Объемы экспорта говядины и свинины остались незначительными, примерно на уровне 2018 года.

При этом, за 10 месяцев 2019 года Украина импортировала 20,46 тысяч тонн свинины на сумму $39 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Украина снизила импорт свинины в прошлом году на 13%.

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