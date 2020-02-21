В Украине снизились цены на свинину

Средняя цена закупки свинины в живом весе во второй половине февраля снизилась на 2% — до 40,5 грн/кг. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации свиноводов Украины.

В ходе торгов предыдущей недели, цены на товарное поголовье просели на 0,5-2 грн/кг, а диапазон закупочных цен понизился до 39-41 грн/кг. Поэтому реализация свиней убойных кондиций по более высокой цене имела эпизодический характер.

"Несмотря на такую динамику, производители свинины рассчитывают, что в конце февраля нисходящее движение цен остановится. Так, с одной стороны, поставщики свинины в живом весе отмечают эпизодическое оживление со стороны заготовителей. С другой, поддержкой для цен в этом году должно служить ограниченное предложение свинины как от отечественного производителя, так и из-за рубежа. Поэтому операторы рынка не исключают возможности реабилитации цен", — объясняют аналитики.

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