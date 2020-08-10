В Украине 3 недели подряд растут закупочные цены на свинину

В Украине закупочные цены на свиней убойных кондиций в первой декаде августа 2020 года продолжили восходящее движение.

В частности, средняя цена закупки повысилась на 3,4% — до 47,8 грн/кг, по сравнению с предыдущей неделей, сообщает Ассоциация свиноводов Украины.

Указано, что цены на свинину демонстрируют прирост в течение трех последних недель.

Так, в ходе предыдущих торгов производители свинины "расписали" товарные партии на 1-2 грн/кг дороже. Поэтому нижний порог цен на неделе 3–9 августа превысил среднюю отметку конца июля (46,5 грн/кг), а ценовой максимум остановился на уровне 48,5 грн/кг.

"Основным фактором поддержки цен пока служит сезонная ограниченность товарных партий и меньшая средняя убойная масса животных", — объясняют в ассоциации.

При этом отмечается, что большинство операторов отечественного рынка свинины пока не видят предпосылок для изменения вектора движения цен.

"Соотношение предложения промышленной свинины и спроса на нее со стороны заготовителей "подталкивает" цены к положительному колебанию и на следующей неделе. В частности, речь идет о сужении ценового коридора за счет повышения минимальной ценовой отметки на 0,5-1 грн/кг", — прогнозируют эксперты.

В то же время превышение ценового максимума минувшей недели можно ожидать эпизодически, в частности, в рекреационных зонах, которые сейчас испытывают приток туристов.

Тем не менее, среднерыночная отметка, скорее всего, будет тяготеть к уровню 48 грн/кг, считают в ассоциации.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 заводы по производству мясных продуктов во всем мире переживают глубокий кризис.