Пандемия COVID-19 парализовала работу мясных заводов по всему миру — СМИ

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 заводы по производству мясных продуктов во всем мире переживают глубокий кризис, сообщает AgroPortal со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает издание, сильнее всего от коронавируса пострадали мясные заводы США — там вспышки заболевания произошли на более чем 180 предприятиях по переработке мяса и пищевых продуктов.

Кроме этого, пандемия негативно повлияла на работу заводов в Ирландии, Испании, Австралии, Германии, Бразилии, Канаде и Великобритании.

По мнению экспертов, причиной вспышек является сочетание условий труда в небольших помещениях с нарушением социальной изоляции, а также персонала, представленного по большей части мигрантами, живущими в тесных квартирах с большим количеством людей.

В краткосрочной перспективе эта проблема порождает нестабильность в цепочке поставок из-за панических закупок мяса в США и эвтаназии миллионов сельскохозяйственных животных.

В долгосрочной перспективе из-за проблем возникнут вопросы о стабильности и недостаточной устойчивости существующей системы, в которой доминируют несколько крупных международных компаний, в том числе Cargill, JBS, Smithfield и Tyson.

В конце апреля в США было зарегистрировано почти 5 тысяч случаев и по крайней мере 20 смертей среди работников мясокомбинатов. Центр расследований на Среднем Западе говорит, что в настоящее время это уже более 10 тысяч случаев.

В Германии было подтверждено более 300 случаев заболевания на заводе Müller Fleisch в Биркенфельде. Владельцы назвали это "самым серьезным кризисом" в истории завода.

В Канаде было зафиксировано 949 случаев на мясокомбинате Alberta, принадлежащем Cargill.

В Австралии до настоящего времени было подтверждено около 70 заболевших в Cedar Meats в Мельбурне, который был закрыт для глубокой очистки.

В настоящее время прокуроры в Бразилии пытаются закрыть мясные заводы, в том числе находящиеся в ведении JBS и BRF, где были выявлены случаи коронавируса. Это касается 9 заводов, где более 16 000 человек могут быть заражены.

Заводы в Ирландии также сильно пострадали. Официальные данные показывают вспышки на 10 предприятиях, на которых заболели более 560 человек.

Напомним, сразу нескольким странам Европы предсказали проблемы из-за слишком дорогостоящих программ помощи людям и компаниям, пострадавшим от коронавируса. Такой прогноз дали аналитики Bloomberg.